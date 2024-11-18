Erzurum'da kış lastiği zorunluluğu erken başladı (2024 kış lastikleri ne zaman takılacak?)

Zorunlu kış lastiği uygulaması il genelinde 15 Kasım 2024 - 1 Nisan 2025 arasında geçerli olacak.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği ile ilgili yapılan açıklamada, "7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılması otomobil cinsi araçlarda öneriliyor. Otomobiller kış lastiği kullanımı zorunlu olmamakla beraber trafik güvenliği bakımından kullanılması oldukça önemlidir. Kamyon çekici - kamyonet - tanker - minibüs - otobüs kış lastiği kullanımı zorunludur Araç lastiklerinde diş derinlikleri yasal yönetmeliğe göre diş derinliği otomobillerde en az 1,6 mm, kamyon ve otobüslerde 4 mm diğer araçlarda 1 mm olmalıdır.” denildi.



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun 65/a maddesi gereği kış lastiği kullanmama idari para cezası miktarı 4 bin 69 TL.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?



Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

