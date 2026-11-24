Eski CHP Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetin'in vefat haberini Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu.

Özel, Çetin'in devlet adamlığı, siyasi nezaketi, bilgi ve birikimiyle herkese örnek olan müstesna bir isim olduğunu belirtti.

"MÜCADELE AZMİYLE HEPİMİZDEN GENÇTİ"

Çetin'in sağlık sorunlarına rağmen 19 Mart sürecinde CHP'nin yanında olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi.

Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz."

Çetin'in ailesine, sevenlerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Özel, mesajını "Seni hiç unutmayacağız" sözleriyle tamamladı.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

SARI'DAN AÇIKLAMA



CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise ''Önceki dönem Genel Başkanımız Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve partimize başsağlığı diliyorum.'' dedi.

BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

Geçen yıl ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırılan Çetin, bu sene ise İstanbul'da tedavi gördü.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

10 Ağustos 1937'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevler üstlenen Çetin, 1977 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 1978-1979 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Çetin, Şubat 1995'te CHP ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) birleştiği kurultayda CHP Genel Başkanı seçildi.

Aynı yılın eylül ayına kadar CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüren Çetin, 1997-1999 yılları arasında ise TBMM Başkanlığı yaptı.

Çetin, 2004 yılında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görevlendirildi.