Eski otomobiller için yüksek vergi... Dünya Bankası önerdi

Dünya Bankası, Bulgaristan'ı eski otomobil vergisini artırmaya çağırıyor. Finans kuruluşunun otomobil ve emlak vergilerini artırmaya yönelik fikirleri, "Belediye Maliyesinin Yeniden Düşünülmesi" adlı özel raporda özetleniyor. Önerinin temel amacı, belediyelerin gelirlerini artırmak ve atmosfere zararlı emisyonları azaltmak. Dünya Bankası'nın önerisinin kabul edilmesi, belediyelerin gelirlerinde bir artışa yol açacak ve bu da vergi mükelleflerinin ödediği bir paradan ibaret olacak.



VERGİLER İÇİN İKİ BİLEŞEN VAR



Bulgaristan'daki yıllık taşıt vergisi şu anda mülkiyet ve çevre bileşenlerinden oluşuyor. İzin verilen azami kütlesi 3,5 tondan fazla olmayan otomobil ve kamyonlar için çevresel katsayı, Euro 6 standardı için 0,4-0,6, Euro 1 veya 2 standardı için 1,1-1,4 ve çevresel kategorisi olmayan otomobiller için değişiyor. Farklı yerleşim yerlerindeki katsayıların kesin miktarı belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Otobüsler, izin verilen azami kütlesi 3,5 tonun üzerinde olan kamyonlar ve "Euro 4" çevresel kategorisine sahip römork çekiciler için vergi %20, "Euro 5", "Euro 6" ve "EEV" olanlar için ise %50 indirim uygulanıyor. Elektrikli otomobiller ve motosikletler vergiden muaf tutuluyor.



BİRÇOK İNSAN OTOMOBİLİNİ KULLANMIYOR



Çevre kategorisine ek olarak, binek otomobil vergisi aynı zamanda yaşlarına da bağlı olarak değişiyor. Ancak Dünya Bankası'na göre bu, çevresel hedefleri baltalıyor. Dünya Bankası'na göre, araç vergisinin miktarını belirlemede kullanılan mülkiyet bileşeni, 20 yaşın üzerindeki en eski otomobiller için 1,1'den, 5 yaşına kadar olanlar için 2,3'e kadar değişiyor ve bu da daha eski, daha kirletici otomobilleri etkili bir şekilde ödüllendiriyor. Çevre vergisi, yakıtlar üzerinden alınan bir tüketim vergisinden oluşuyor. Bir araba ne kadar çok yakıt kullanırsa, sürücü yakıt ikmali yaparken o kadar çok tüketim vergisi öder. Bulgaristan'da birçok insanın çok nadiren kullandığı eski arabaları var.



1000 LEVA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ARAÇLARINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?



Dünya Bankası araç vergilendirme geleneğini değiştirmek istiyor. Dünya Bankası analizine göre, mevcut vergi belirleme biçimi "vergi yükünü sosyal olarak katlanılabilir hale getirmeyi ve daha az varlıklı insanların daha eski ve daha ucuz arabaları karşılayabilmesini sağlamayı amaçlıyor." Finans kuruluşu, "Ancak, çevresel hedeflere öncelik verilirse, yaşa bağlı katsayı kaldırılabilir veya daha yeni ve daha temiz araba sahipliğini teşvik etmek için değiştirilebilir." diye ekliyor. Aylık 1500-2000 leva maaş alan veya 1000 leva emekli maaşı alan bir kişiyi vergi artışının nasıl yeni bir araba almaya zorlayacağı merak konusu. İnsanlar eski arabaları çok sevdikleri için değil, daha yenilerine paraları olmadığı için kullanıyorlar.



İNSANLAR İÇİN TEŞVİK OLACAK İDDİASI



Dünya Bankası'na göre, eski araçlara uygulanan vergilerin artırılması, Bulgarları yeni araç kullanmaya teşvik edecek. Dünya Bankası analizine göre, "Ulaşım kaynaklı artan emisyonlar ve AB'nin en eski araç filosuna (ortalama 20 yıl) sahip Bulgaristan'ın araç filosu göz önüne alındığında, yerel düzeyde yeşil vergilendirmenin güçlendirilmesi potansiyeli mevcut. Ülkenin endüstriyel karbonizasyon, enerji yoğunluğu, hava kirliliği ve kirliliğe bağlı erken ölümler açısından zayıf çevresel performansı göz önüne alındığında, böyle bir politika kirliliğin azaltılmasını teşvik edebilir ve daha yeşil bir ulaşım filosunu teşvik edebilir." denildi.