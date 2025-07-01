Fabrikadan alıcıya kendi kendine giden ilk Tesla'dan park hatası

Tesla’nın Austin, Texas’taki Gigafactory’sinden çıkan sürücüsüz Model Y, otoyolları ve şehir içi yolları geçerek yeni sahibinin apartmanına başarıyla ulaştı. Ancak aracın, "Yangın şeridi - park yasaktır" uyarısının yazılı olduğu yere park ettiği görüldü.



Tesla’nın bu park alanı için özel bir izin almış olabileceği düşünülse de, bu gerçekleşmediyse, otonom aracın trafik kurallarını ihlal etmesi şirket adına ciddi bir imaj sorunu yaratabilir.



GÜVENLİK ENDİŞELERİ

Söz konusu gösteri, Elon Musk’ın robotaksi hizmetinin lansmanı öncesinde verdiği büyük vaatlerden birinin gerçekleştiğini simgelese de, kamuoyunda ve kurumlarda kaygı uyandırdı. Otomotiv güvenliği üzerine çalışan bağımsız bir grup olan Dawn Project’in CEO’su Dan O'Dowd, “Elon Musk yine şovmenliği kamu güvenliğinin önüne koydu” ifadeleriyle tepki gösterdi..

KAMUOYUNDAKİ ŞÜPHELER ARTTI

Tesla’nın halihazırda sürücünün tetikte kalmasını gerektiren “Full Self-Driving (Denetimli)” sistemine yönelik kamuoyundaki şüpheler, Austin’de sınırlı sayıda robotaksinin hizmete başlamasıyla daha da arttı. Kullanıcıların paylaştığı videolarda araçların durduk yere fren yaptığı, kamyonlara neredeyse çarptığı ya da yolcuları yoğun trafikli kavşakların ortasında indirdiği gibi birçok sorun gözlemlendi.



Bazı robotaksilerin trafik kurallarını açıkça ihlal ettiği görüntülerde, 15 mil (yaklaşık 24 kilometre) hız sınırı olan bir bölgede 27 mil (43 kilometre) hızla giden araçlar veya şerit ihlali yapan Tesla’lar yer aldı. Bu gelişmeler üzerine ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla ile görüşmelere başladı. Henüz resmi bir soruşturma açılmasa da, bu tür temaslar genellikle soruşturmanın ön aşamasını oluşturuyor.





Elon Musk, sürücüsüz teslimatı “aracın içinde veya uzaktan kimse olmadan yapılan ilk tam otonom sürüş” olarak nitelendirdi. Ancak CNBC, bu iddiaya itiraz ediyor. Zira rakip şirket Waymo, yalnızca şirket çalışanları için olsa da 2024’ten bu yana Arizona’da otoyollarda tam otonom testler gerçekleştiriyor.



Tesla’nın geçmişte de tanıtım videolarını “kurguladığı” biliniyor. 2016’da yayımlanan ve aracın kendi kendine sürdüğünü gösteren tanıtım videosunun, önceden haritalanmış bir rotada çekildiği ve çekim sırasında aracın kaza yaptığı daha sonra ortaya çıkmıştı.