Faturası kesilmiş ya da kesilmemiş araçlarda ÖTV arttı mı? Herkes merak ediyor...

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Yeni vergi dilimleri eklenirken matrahlar değişti. Köklü değişiklikle birlikte içten yanmalı, elektrikli, hibrit, şarj edilebilir hibrit, pick-up tipine sahip araçların ÖTV'leri tamamen değiştirildi.



İçten yanmalı motorlarda ÖTV matrahları ve oranları değiştirilirken yeni ÖTV oranı yüzde 70 ile yüzde 200 arasında oluştu. Pick-up tarzı araçlarda ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükselirken elektrikli araçlarda yüzde 25, 55, 65 ve 75 seviyeleri geçerli olacak.



ARACINI TESLİM ALMAYANLAR NE YAPACAK?



Birkaç gün içinde sıfır araç alanların merak ettiği konulardan biri de yeni ÖTV'ye dahil olup olmayacakları. Bazı araçlarda ÖTV dilimi düştüğü için fiyatlar gerilese de bazı araçlarda ÖTV arttığından fiyatlar yükselecek.



EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ÖTV'nin bireysel olarak ödendiğini, araç müşteri tarafından satın alındığında bayilerin araç sahibi adına ÖTV ödemesi yaptığını belirtti.

Başka bir deyişle otomobil üretildiğinde distribütörün ÖTV için herhangi bir ödeme yapmadığını, kanundan doğan KDV ödemelerinin yapıldığını, satış sonrasında da yine kanuni olarak KDV'lerin ödendiğini belirtti.



Faturası kesilmiş olsa da ÖTV'si müşteri adına yatırılmayan araçlarda da yeni ÖTV oranların geçerli olacağını belirten Şahin, sadece fatura kesilmesinin de yeterli olmadığını kaydetti.