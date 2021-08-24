Ferrari 296 GTB, Dünya lansmanı kapsamında Türkiye’de tanıtıldı

Ferrari, dünya lansman programı dahilinde; 296 GTB modelini, SF90 ve Portofino M modelleriyle birlikte FerMas’ın Kuruçeşme’deki showroomunda sergiledi.

Etkinlikte konuşan; FerMas Genel Müdürü Özgür Süslü “Ferrari 296 GTB, 2.9 litre hacmindeki yeni V6 motoru ve bu motoru destekleyen ileri teknoloji şarj edilebilir hibrit sistemiyle öne çıkan bir model. 296 ismi, motorun silindir hacmi (2.992 cc), silindir adedi (6) 2.9 litrelik v6 motoruna atıfta bulunurken GTB ise Ferrari geleneğinin bir parçası olarak arka ortadan motorlu iki kişilik modelleri için kullanılan Gran Turismo Berlinetta’yı temsil ediyor. Araç, 830 beygir gücüne sahip. Şimdiden yedi adet sipariş aldık. Otomobilleri 2022 yılının ikinci yarısından itibaren sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

1960’ların Ferrari’lerine gönderme yapan 296 GTB'nin iç mekanında, Ferrari’nin ilk kez SF90 Stradale modelinde tanıttığı tamamen dijital ara yüzün yeni uyarlaması kullanılıyor.

296 GTB'de, şarj edilebilir hibrit sistem (PHEV) gaz pedalı tepki sürelerini hızlandırıyor ve tamamen elektrikli eDrive sürüş modunda 25 km menzil sunuyor.

Arka tampona entegre edilen ve LaFerrari’den esinlenerek uygulanan aktif spoyler, yüksek bastırma kuvveti ayarında arka aks üzerinde ilave 100 kg bastırma kuvveti uyguluyor. Bu, performanslı sürüşlerde daha kontrollü bir sürüş sunarken, aynı zamanda fren mesafelerini de en aza indiriyor.

Otomobilin yol tutuşunu ve performansını artırmak üzere elektrikli fren sistemi, SF90’dan aktarılan “Aero” fren kaliperleri, elektrohidrolik direksiyon, arka aktif aero çözüm ve SCM-Frs manyetik amortisörler geliştirildi.