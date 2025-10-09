Ferrari hedeflerinden vazgeçiyor

Ferrari, müşteri çekemeyip pahalı segmentten çekilen diğer otomobil üreticilerinin yolunu izleyerek elektrikli otomobil planlarını küçülttü.



Ferrari, İtalya'nın Maranello kentinde düzenlenen sermaye piyasaları günü etkinliğinde yatırımcılara yaptığı açıklamada, 2030 model serisinin yaklaşık yüzde 20'sinin tamamen elektrikli olacağını söyledi. Bu rakam, şirketin 2022 için öngördüğü yüzde 40'lık oranın altında.



Revizyon, Ferrari'nin gelecek yıl piyasaya sürülecek EV'nin lansmanına hazırlık kapsamında, günün ilerleyen saatlerinde ilk tamamen elektrikli modeli Elettrica'ya dair bir ön gösterim sunmasının ardından geldi. Ferrari, beş yıllık süre boyunca yılda ortalama dört yeni model piyasaya süreceğini açıkladı.



Elektrikli araçlardaki geri çekilmeyle birlikte Ferrari, 2030 ürün gamında hedeflediği tam yanmalı otomobillerin oranını yüzde 40'a çıkaracak ve hibritler güç aktarma organları karışımının yüzde 40'ını oluşturmaya devam edecek. Motorlara yeniden odaklanma, süper otomobil üreticisinin Ferrari'yi onlarca yıldır tanımlayan yüksek marjlı modellere olan bağımlılığını artırıyor.



Analistler son haftalarda Ferrari'ye karşı giderek daha olumlu bir tutum sergilerken, bazıları elektrikli araç hedeflerinin düşürülmesini bekliyor. Deutsche Bank analistleri, Eylül ayında yayınladıkları bir araştırma notunda, yatırımcıların Ferrari'nin içten yanmalı motorlu araç portföyünün daha yüksek kârlılığa sahip olması nedeniyle böyle bir hamleyi memnuniyetle karşılayacağını belirtti.



HİSSELER DEĞİŞMEDİ



Ferrari hisseleri bu yıl pek değişmedi. Şirket, Hermes International SCA ile aynı borsa çarpanlarına sahip olmasına rağmen, Çin'deki lüks krizinin, gümrük vergisi belirsizliğinin ve yavaşlayan satışların etkisini hissediyor.



Önceki elektrikli araç planı, çevresel endişelerin otomobil üreticilerinin gündeminde daha üst sıralarda yer aldığı ve elektrikli otomobillere geçişin yakın göründüğü Haziran 2022'de duyurulmuştu. O zamandan beri, güvenlik ve ticaretin ön planda olduğu siyasi iklim değişti.



Yine de Elettrica, Ferrari için bir dönüm noktası niteliğinde ve yöneticiler, şirketin "benzersiz sportifliğini ödün vermeden elektrikli çağa taşımaya ve müşterilerin seçebilecekleri farklılaştırılmış bir teklif sunmaya" kararlı olduklarını söyledi.



Ferrari'nin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann yaptığı açıklamada, Elettrica'nın performans kriterlerini ve teknik altyapısını yayınlamaya hazırlandığını, Elettrica'nın "teknoloji disiplinini, tasarım yaratıcılığını ve üretim zanaatını birleştirerek ilerleme isteğimizi doğruladığını" söyledi.



Ferrari, 2030 yılına kadar olan strateji yol haritasını sunarken, Maranello etkinliğinde finansal hedeflerini de duyurmayı planlıyor.



YENİ YÖNLER



Elettrica'nın lansmanı, Ferrari için bir dönüm noktası olacak ve otomotiv endüstrisindeki sarsıcı değişime uyum sağlama yeteneğini test edecek. Porsche AG ve Mercedes-Benz Group AG gibi premium otomobil üreticileri , varlıklı alıcıların plug-in araçlara geçişe karşı çıkması nedeniyle elektrikli otomobillere geçişte zorluk çekti.



Ferrari, satışlarının durgunlaştığı ve lüks segmentte genel bir yavaşlamanın yaşandığı Çin'de de ivme kazanmaya çalışıyor. CEO Benedetto Vigna, elektrikli araçların daha düşük vergi yükü taşıması nedeniyle pazardaki satışların artmasının önünü açabileceğini öne sürdü.



Mercedes ve BMW AG de BYD Co. ve Xiaomi Corp.'un başını çektiği yoğun rekabet nedeniyle Çin'de değer kaybetti. BMW hisseleri, şirketin Çin'deki satışlarının zayıflayacağını ve gümrük vergilerinin artacağını öngörmesinin ardından bu hafta düşüş yaşadı.



Elettrica'nın diğer özellikleri aşamalı olarak tanıtılacak. Yeni modelin iç mekanı gelecek yılın başlarında gösterilecek, aracın tamamı ise ilkbaharda tanıtılacak. Fiyatlar henüz açıklanmadı.