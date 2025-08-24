Ferrari heyecanını yarı fiyatına sunuyor

Chevrolet , 2019'da C8.R yarış otomobilinin C7.R'deki aynı LT5.5 motorunu kullanmayacağına karar verdi. Bunun yerine, dünyanın en iyileriyle rekabet etmek için ihtiyaç duyduğu gücü anında sağlayan, yeni tasarlanmış 5.5 litrelik düz kranklı V8 motorunu piyasaya sürdü.



Kısa süre sonra, bu egzotik motorun yollara uygun bir modelde yer alacağı doğrulandı. O otomobilin Corvette Z06 olduğu ortaya çıktı.



C8 Z06, C7'den oldukça çarpıcı bir şekilde farklıydı. C7, GM'nin bilindik 6,2 litrelik V8 motorunun süperşarjlı bir versiyonuna sahipti ve bolca güç sunmasına rağmen, yine de o Amerikan havasını fazlasıyla taşıyordu. Bu, C7 gibi klasik bir önden motorlu spor otomobil için idealdi, ancak özellikle Lamborghini, Ferrari, Porsche ve McLaren gibi köklü, üst düzey Avrupa markalarının rakipleriyle rekabet etmek üzere tasarlandığı göz önüne alındığında, C8'in ortadan motorlu düzenine pek uygun olmazdı.



C8 Z06'nın ABD'de piyasaya sürülmesinden bu yana birkaç yıl geçti. Meraklılar heyecanlandı ve hakkında övgü dolu yorumlar yağdı.



112 BİN DOLARDAN SATILIYOR



ABD'de Corvette Z06'nın başlangıç ​​fiyatı 112 bin 100 dolar (yaklaşık 4.5 milyon lira) ve yüksek donanımlı modeller artık ikinci el pazarında tavsiye edilen satış fiyatlarının çok altında satılıyor.