Ferrari planlarını rafa kaldırdı

Reuters'in Salı günü konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Ferrari ikinci elektrikli model planlarını talep yetersizliği nedeniyle iki yıl erteleyerek 2028 yılına çekti.



Lüks otomobil üreticisinin açıklanmayan dahili planlarına göre, otomobil üreticisinin ikinci tamamen elektrikli modelini 2026 yılında piyasaya sürmesi planlanıyordu. Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, elektrikli bir spor otomobil için gerçek ve sürdürülebilir bir talep olmadığını söyledi.