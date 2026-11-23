İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari , 2004 yılında üretimi sonlanan 360 Challenge Stradale modelinin ardından ilk kez efsanevi "Challenge Stradale" takısını yeniden yollara çıkarıyor. Barselona-Katalonya Pisti'nde yeni nesil yarış otomobili 296 Challenge Evo ile yan yana tanıtılan 296 Challenge Stradale, şarj edilebilir hibrit sistemini tamamen geride bırakarak safkan bir pist deneyimini günlük yol kullanımına uyarlıyor. Birkaç ay önce tanıttığı simüle edilmiş manuel şanzımanlı 12Cilindri Manuale ile sürücü odaklı yaklaşımını öne çıkaran marka, yeni modeliyle pist otomobillerine en yakın seri üretim aracını ortaya koyuyor.

HİBRİT SİSTEME VEDA, 670 BEYGİRLİK SAFKAN V6 DÖNEMİ

Standart 296 GTB ve 296 Speciale modellerinin arka bölümünde yer alan 5 kWh kapasiteli batarya paketi ile eksenel akılı elektrik motoru, 296 Challenge Stradale'de yer almıyor. Motor kaputunun altındaki turuncu yüksek voltaj kablolarının ortadan kalkmasıyla birlikte 3,0 litrelik çift turbolu V6 motor tek başına görev yapıyor. 8.000 devirde 670 beygir güç ve 740 Nm tork üreten bu ünite, 8.500 devire kadar çıkabiliyor. Tek marka yarış serisinde mücadele edecek 296 Challenge Evo ise aynı motorun 700 beygirlik versiyonunu kullanıyor.

Elektrik motorunun devre dışı kalmasıyla toplam güç çıkışı standart 296 GTB'ye kıyasla 149 beygir düşse de Ferrari mühendisleri turbo basıncı, değişken supap zamanlaması ve termal yalıtım üzerindeki geliştirmelerle dinamik torku yüzde 32'nin üzerinde artırdı. Alt devirlerdeki tepkileri keskinleştirilen motora, 296 Challenge yarış aracından aktarılan turbolar ve yenilenen çift çıkışlı egzoz sistemi eşlik ediyor.

Sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ise sürüş temposuna göre iki farklı karakter sergiliyor. Yüksek performanslı sürüşlerde 296 Challenge yazılımına geçerek vites değişimlerini yaklaşık 170 milisaniyede tamamlayan şanzıman, düşük hızlarda SF90 XX Stradale modelinden alınan daha yumuşak kalibrasyonu devreye alıyor. Bu altyapıyla 296 Challenge Stradale, 0'dan 96 km/s hıza 2,8 saniyede, 0'dan 200 km/s hıza ise 7,9 saniyede ulaşıyor. Azami hızı 300 km/s'nin üzerine çıkan otomobil, Ferrari'nin Fiorano test pistindeki turunu 1 dakika 18,5 saniyede tamamlıyor.

617 KİLOGRAM YERE BASMA KUVVETİ VE HAFİFLETİLEN GÖVDE

Hibrit bileşenlerin çıkarılması ve şanzıman gövdesi ile tahrik milindeki hafifletme çalışmaları sayesinde otomobilin kuru ağırlığı 1.330 kilograma kadar düşürüldü. Standart 296 GTB'den yaklaşık 140 ila 149 kilogram daha hafif olan ve yarış versiyonu 296 Challenge Evo ile aynı ağırlık değerini yakalayan model, beygir başına 1,98 kilogramlık güç-ağırlık oranı sunuyor.

Aerodinamik tarafta ise 296 Challenge Evo ile büyük ölçüde ortak parçalar kullanılıyor. Uzatılıp genişletilen ayarlanabilir ön splitter, ön tampondaki hava yönlendiriciler, radyatörlerden çıkan sıcak havayı ön camın üzerinden arkaya aktaran çift kaput havalandırması ve girdap oluşturucularla desteklenen tamamen kapalı taban yapısı hava akışını optimize ediyor. Arka bölümde yer alan ve yol homologasyonu kuralları gereği alttan bağlantılı tasarlanan sabit karbon fiber kanat tek başına 270 kilogram yere basma kuvveti üretiyor. Tüm aerodinamik unsurların birleşimiyle 296 Challenge Stradale, 250 km/s hızda 296 GTB'ye göre yüzde 72 artışla toplam 617 kilogram yere basma kuvvetine ulaşıyor.

PİST ODAKLI ŞASİ, KARBON SERAMİK FRENLER VE İÇ MEKÂN

Doğrudan 296 Challenge Evo'dan türetilen süspansiyon sisteminde, standart modele göre iki kat daha sert seri bağlı çift yaylar ve yol kullanımına uyum sağlamak amacıyla iki ek geri sekme ayarına sahip yarı aktif amortisörler bulunuyor. Yapılan geometrik düzenlemelerle 296 GTB'ye kıyasla gövde salınımı yüzde 68 azaltılırken, yanal yol tutuşta yüzde 7 ve genel dengede yüzde 34 iyileşme sağlandı. Önlerde 245/35R20, arkalarda 305/35R20 ölçülerinde özel geliştirilen Pirelli P Zero R lastiklerle gelen otomobilde, yarı slick P Zero Trofeo RS lastikler opsiyon olarak sunuluyor.

Rejeneratif frenleme sisteminin bulunmaması nedeniyle yavaşlama görevini tamamen büyütülen karbon seramik frenler üstleniyor. Önlerde 399 x 38 milimetre, arkalarda ise soğutma kanalları genişletilen 381 x 33 milimetre ölçülerindeki disklerle donatılan otomobil, 200 km/s hızdan 100,9 metrede durabiliyor. Çekiş kontrolü ise F80 modelinden uyarlanan ve pist sürüşüne göre kalibre edilen öngörülü FIVE sistemi tarafından yönetiliyor.

İç mekânda klima ve ses sistemi gibi temel donanımlar korunurken, kol dayama ve saklama gözlerinden arındırılan tek parça karbon fiber kapı panelleri ile standart yarış koltuklarından yüzde 25 daha hafif boru tipi karbon fiber koltuklar ağırlık tasarrufunu destekliyor. İsteyen kullanıcılar, çıkarılabilir koltuk döşemeleri ve orta konsol altındaki kaplamaların kaldırıldığı daha sade bir kabin düzenini de tercih edebiliyor.

SINIRLI ÜRETİM DEĞİL: FİYATI VE TESLİMAT TAKVİMİ

Ferrari, 296 Challenge Stradale modelinin 296 Speciale'nin yerini almayacağını ve onunla aynı müşteri kitlesini hedeflemediğini özellikle vurguluyor. Marka ile mevcut bir satın alma geçmişi gerektiren sınırlı üretim "Özel Seri" modellerinin aksine 296 Challenge Stradale, standart ürün gamında yer alacak ve herhangi bir üretim adedi sınırına tabi olmayacak. Bu stratejiyle Ferrari, daha önce marka müşterisi olmayan yeni alıcıları da en saf sürüş deneyimiyle buluşturmayı hedefliyor.

Ana pazarı İtalya'da 291.000 euro başlangıç fiyatıyla listelenen 296 Challenge Stradale'nin ABD pazarında yaklaşık 320.000 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor. Yeni modelin

ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren başlaması planlanıyor.