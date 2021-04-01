Fiat 500, 2,5 milyon üretim adedine ulaştı

Yollara yeniden çıktığı 2007 yılından bu yana dünya genelinde 2,5 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Fiat 500’ün, 1957 yılında satışa sunulan ilk nesliyle birlikte satış adedi tüm dünyada 6,7 milyon adede ulaştı.

Fiat 500, 2020 yılında yüzde 17,7'lik pazar payı ile Avrupa şehir otomobili segmentinde lider konumda. 2008 Yılın Otomobili (Car of The Year), 2007 EuroCarBody, 2008 Auto Europa, 2009 Dünyanın Otomobil Tasarımı (World Car Design of the Year), 2011 Altın Pusula (Golden Compass) ve Dünyanın En Güzel Otomobili (The Most Beautiful Car in the World) gibi ödüllerin de sahibi oldu 500.

Fiat'ın ikonik modelinin neredeyse yüzde 80’i İtalya dışında satılıyor.

2020 yılında 500 ve Panda modelleriyle ilk kez sunulan hibrit teknolojisi, Fiat’ın elektrikliye geçiş hamlesinin başlangıcını oluşturmuştu.