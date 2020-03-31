Fiat-Chrysler (FCA), işçi çıkarmamak için maaş kesintisi yapacak

Dünyayı etkisi altına alan coruna virüs salgını, üretimlerini durdurmak zorunda kalan otomotiv devlerini ekonomik olarak zorluyor. Bu firmaların başında gelen Fiat-Chrysler 1 Nisan'dan itibaren 3 ay boyunca çalışanlarının maaşlarından yüzde 20 kesinti yapacak. Bu rakam üst yönetimde ise yüzde 50'lere çıkacak.

Detroit News'ta yer alan haberde FCA CEO'su Mike Manley'in çalışanlara gönderdiği mesaja yer verildi. Manley mesajda, 1 Nisan'dan itibaren kendisinin de 3 ay boyunca maaşının yarısını alacağını belirtiyor.

Buna ek olarak, FCA’nın yönetimdeki 19 üyesi de yüzde 30 daha az ödeme alacak.

Manley yaptığı açıklamada, “Firmanın finansal durumunu korumak için herkes sorumluluk almalıdır. Bu da kendim ve yönetim kurulundan başlıyor” dedi.

Küresel bazda 53.800 maaşlı çalışanı bulunan otomotiv devinin bu kesintileri çalışanlarına geri ödemesinin 2021 Mart ayını bulabileceği belirtiliyor.