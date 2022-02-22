Fiat Fiorino yenilendi: Fiyatı ve ayrıntıları belli oldu

2007 yılında tüketiciyle buluşan Fiat Fiorino, yenilenerek satışa sunuldu. Aracın ilk dikkat çeken değişimi ön ızgarasının üstüne konumlandırılan yeni logo tasarımı.

Yenilenen Fiat Fiorino’da 'titanyum gri' ayna kapakları ve tavan raylarının yanında; 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması bulunuyor.

2,8 metre küp yükleme hacmi sunan Fiorino EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörünün haricinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle alınabiliyor.

Fiorino, 7 inç dokunmatik tablet ekranıyla Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini destekliyor.

Pop, Safeline ve Premio isimli; üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç tablet ekran, “Premio” versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor.



1.3 litrelik Multijet, 95 HP’lik dizel motorlu versiyonun haricinde, 1.4 litrelik 77 HP’lik benzinli ve 1.4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen Fiorino, 208 bin 900 TL başlangıç fiyatına sahip.