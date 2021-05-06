Fiat, yeni SUV modeline isim vermek için anket başlattı

ntv.com.tr 06.05.2021 - 10:24
Diğer markalar gibi bölgelere özel modeller üreten Fiat, Güney Amerika bölgesi için tasarladığı SUV modeline isim arıyor.
Kod adı Project 363 olan modelin isimine kullanıcıların karar vermesini isteyen marka, 3 seçenekten oluşan bir anket hazırladı.
Stellantis'e bağlı marka, yeni modelin ismi için sitesinde Tuo, Domo ve Pulse seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.
Bu üç seçenekten en çok oy alanı yeni B segment crossover'a adını verecek.
Yeni modelin tanıtımının birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.