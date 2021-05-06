Fiat, yeni SUV modeline isim vermek için anket başlattı

Diğer markalar gibi bölgelere özel modeller üreten Fiat, Güney Amerika bölgesi için tasarladığı SUV modeline isim arıyor.

Kod adı Project 363 olan modelin isimine kullanıcıların karar vermesini isteyen marka, 3 seçenekten oluşan bir anket hazırladı.

Stellantis'e bağlı marka, yeni modelin ismi için sitesinde Tuo, Domo ve Pulse seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

Bu üç seçenekten en çok oy alanı yeni B segment crossover'a adını verecek.

Yeni modelin tanıtımının birkaç ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.