Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Ford Motor güvenlik nedeniyle 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor.

Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Motor, 1 milyondan fazla aracını iki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağıracak.

Ulusal Karayolları Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) bugün açıkladığı bir rapora göre 1 milyon 75 bin 299 Ford aracının geri görüş kamerasının araç geri vitesteyken görüntünün gecikmesine, donmasına veya görülmemesine neden olabilen bir yazılım tespit edildi.

Ayrıca Ford 4 bin 497 aracını da yanlış takılmış ön üst kumanda kolu nedeniyle geri çağıracak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...