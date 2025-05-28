Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor

Ford Motor, 1 milyondan fazla aracını iki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağıracak.



ABD Ulusal Karayolları Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) bugün açıkladığı bir rapora göre 1 milyon 75 bin 299 Ford aracının geri görüş kamerasının araç geri vitesteyken görüntünün gecikmesine, donmasına veya görülmemesine neden olabilen bir yazılım tespit edildi.



Ayrıca Ford 4 bin 497 aracını da yanlış takılmış ön üst kumanda kolu nedeniyle geri çağıracak.

