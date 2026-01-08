Ford da otonom yarışına katıldı. Eller ve gözler serbest olacak, araç kendisi gidecek

Ford Motor, yaptığı açıklamada, sürücülerin belirli otoyollarda araç kullanırken ellerini ve gözlerini yoldan ayırmalarına olanak tanıyan Seviye 3 sürücü destek sistemlerini 2028 yılında piyasaya süreceğini belirtti.

2027 YILINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Şirket, bu teknolojinin ilk olarak Kaliforniya'da uzman bir ekip tarafından geliştirilen Ford'un yeni elektrikli araç platformunda kullanılacağını ve gelecekte diğer araçlara da genişletilmesinin planlandığını belirtti. Platformdaki ilk model, 2027 yılında piyasaya sürülmesi planlanan ve yaklaşık 30 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip orta boy bir elektrikli kamyonet olacak ve şu anda diğer Ford modellerinde bulunmayan gelişmiş yazılım sistemlerine sahip olacak.

HANGİ MODELDE OLACAĞI BELLİ DEĞİL

Ford, bu platformdaki hangi modelin gelişmiş sürücü destek yazılımını ilk olarak alacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Ford'un elektrikli araçlar, dijital ve tasarım sorumlusu Doug Field, Reuters'e verdiği röportajda, Seviye 3 sisteminin 30 bin dolarlık fiyat noktasında standart olarak sunulmayacağını, ancak henüz belirlenmemiş ek bir ücret karşılığında sunulacağını söyledi.

Field "İş modeli hakkında da çok şey öğreniyoruz. Abonelik sistemi mi olmalı? Baştan sona ödeme mi yapılmalı? Şu anda odak noktamız bunu son derece uygun fiyatlı hale getirmek ve bu konuda çok heyecanlıyız. Fiyatlandırmayı belirlemek için zamanımız var." dedi.

MALİYETLERİ DÜŞÜRÜP, HIZLI GÜNCELLEMELER YAPMAK İSTİYORLAR

Michigan, Dearborn merkezli otomobil üreticisi, maliyetleri düşürmek, müşterilere daha hızlı güncellemeler sunmak ve şirket için sürekli bir sorun olan kaliteyi iyileştirmek amacıyla, tedarikçilere olan bağımlılığını azaltarak bu sistemleri şirket içinde geliştirmeye çalışıyor.

ARAÇLARDA LIDAR KULLANILACAK

Ford, Level 3 sistemini desteklemek için uzaktan algılama teknolojisi olan lidar kullanmayı planlıyor. Tesla CEO'su Elon Musk, otonom sürüşün kameralar kullanılarak lidar olmadan da çözülebileceğini söylemişti; ancak kişisel araçlarındaki "tam otonom sürüş" sistemi Level 2 yeteneğine sahip ve yine de sürücülerin gözlerinin her zaman yolda olmasını gerektiriyor.

Çoğu otomobil üreticisi, kişisel araçlardaki otonom sürüş özelliklerini trafik düzeninin daha tahmin edilebilir olduğu otoyollarla sınırlandırıyor. Şehirler ise yayalar, bisikletliler ve beklenmedik durumlar da dahil olmak üzere daha zorlu zorluklar sunuyor.

Mercedes-Benz, ABD'deki sürücüler için sadece otoyollarda kullanılabilen, Kaliforniya ve Nevada dahil bazı eyaletlerde uygulanan Seviye 3 bir güvenlik sistemi sunuyor.

General Motors, Ekim ayında, 125 bin dolardan fazla fiyat etiketiyle satışa sunulacak Cadillac Escalade IQ EV ile başlayarak, gözleri direksiyondan ayırma özelliğine sahip sürüş teknolojisini 2028'de piyasaya süreceğini açıklamıştı. Reuters daha önce, Chrysler'ın sahibi Stellantis'in yüksek maliyetler, teknolojik zorluklar ve tüketici talebiyle ilgili endişeler nedeniyle Seviye 3 ADAS programını askıya aldığını bildirmişti.