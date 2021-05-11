Ford Otosan, üretime 1 hafta erken başlıyor

Ford Otosan, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlar için üretime vereceği arayı küresel tedarik zinciri nedeniyle öne çekmiş ve Gölcük fabrikasında 19 Nisan-13 Haziran döneminde üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Son olarak KAP'a yapılan açıklamada üretimin 13 Haziran yerine 7 Haziran tarihinde başlayacağı belirtildi.

Ford Otosan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:



"14 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamamızda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikamızda her yıl yaz aylarında yaptığımız planlı rutin duruşumuzun öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanmasına imkan sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında üretime 7 Haziran tarihinde başlanacaktır."

FORD TRUCKS, ÜRETİMİ DURDURACAK

Aynı açıklamada küresel tedarik sorunlarının devam ettiği ve bu nedeniyle Ford Trucks'ın Eskişehir fabrikalarında üretimi durdurma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs-14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yeniköy fabrikasında üretim devam edecek.