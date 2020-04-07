Ford solunum cihazı üretim hedefini açıkladı

70 binin üzerinde hayata mal olan ve neredeyse dünya üzerindeki tüm ülkelerde görülen corona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele için otomobil dünyasından pek çok şirket de harekete geçmiş durumda.



Corona virüs ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında solunum cihazı geliyor. Zira uzmanlar özellikle İtalya, İspanya ve ABD gibi salgının hızla yayıldığı yerlerde cihazların sayısının yetersiz kaldığını belirtiyor.



Geçtiğimiz günlerde solunum cihazı geliştirmek için ülkenin Michigan eyaletindeki otomobil fabrikasını faaliyete sokacağını duyuran Ford, haftalık üretim hedefini açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamda tesiste haftada 7 bin 200 solunum cihazı üretmek için yoğun mesai harcanacak. Ford aynı açıklamada ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar 50 bin solunum cihazı üretmiş olacağı sözünü de verdi.



Detroit bölgesinde görev alan sağlık çalışanları için yüz siperliği üreten şirket bu üretimin gerçekleştirildiği tesiste her 10 saniyede bir ürünün hazır hala geldiği bilgisinin de altını çizdi.

