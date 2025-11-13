Ford, Tesla ve BYD'nin araçlarını parçaladı. İşte sonuç

Amerikalı otomotiv şirketi Ford'un CEO’su Jim Farley, Tesla ve Çinli rakiplerin elektrikli araçlarını parçalayıp inceledikten sonra şirketin stratejisinde köklü değişiklikler yapma kararı aldığını açıkladı. Ford’un bir modelinin Tesla’ya göre yaklaşık 1,6 km daha fazla elektrik kablosuna sahip olduğunu belirten Farley, bunun araca ekstra ağırlık kattığını ve daha büyük ve maliyetli bir batarya gerektirdiğini ifade etti.

Farley, bu incelemelerin Ford’un yeni rakipleriyle rekabet edebilmek için değişime gitmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Ford'un yeni üretim hattı, Tesla ve BYD ile rekabet edecek düşük maliyetli elektrikliler için tasarlandı.