Ford üretimi durdurdu... Alüminyum tedarik edemiyorlar

Ford Motor, en büyük alüminyum tedarikçisinin bir fabrikasında çıkan bir yangının tedarik kesintisine neden olmasının ardından bazı araçlarının üretimini durdurdu.



The Wall Street Journal'ın işçilere gönderilen bir açıklamaya dayanan haberine göre Kentucky Kamyon Fabrikası'nda Expedition ve Lincoln Navigator SUV'lerin üretimi bu hafta durduruldu, F-150 Lightning pick-up'ı üreten Michigan, Dearborn'daki fabrika da faaliyetlerine ara verdi. Duraklamanın en az bir hafta sürmesi bekleniyor.

