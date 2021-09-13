Ford, yeni elektrikli araçlarını Dijital Autoshow'da görücüye çıkardı

Ford, yeni otomobillerini bu yıl ilk kez dijital olarak gerçekleştirilen "Autoshow 2021 Mobility" fuarında sergiliyor.

Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 14:56

Ford, yeni elektrikli araçlarını Dijital Autoshow'da görücüye çıkardı

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Autoshow 2021 Mobility Fuarı, 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla dijital ortamda buluşuyor. Fuarda 35 markanın 250'yi aşkın modeli görücüye çıkacak.

Ford Otosan açıklamasına göre, yeni bir elektrikli dönemin başlangıcını sembolize eden, tamamen elektrikli Mustang Mach-E, ticari işletmeler ve filo müşterileri için heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı, tam elektrikli ilk Transit olan E-Transit'in yanı sıra retro stili, etkileyici arazi yetenekleri ile dünya çapında ses getiren Ford Bronco gibi modeller etkinlikte otomobil severlerin beğenisine sunuluyor.

İleri sürüş destek teknolojileri, Sync4 iletişim ve eğlence sistemi gibi en yeni teknolojilere sahip araçlarını ilk kez görücüye çıkaran Ford, ayrıca SUV&Crossover segmentinin öncü modelleri Kuga ST-Line, Puma ST-Line, Ecosport ST-Line’ın yanı sıra Focus 4K Titanium, Ranger Wildtrak ve Ranger Raptor da Dijital Autoshow’da sergiliyor.

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