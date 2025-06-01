Ford'da geri çağırma! Kaza riski artıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Ford'un ABD'de direksiyon hakimiyetini ve direksiyon hakimiyetini kaybetmeye yol açabilen ve kaza riskini artıran kopmuş bir kontrol kolu nedeniyle 29 bin 501 aracı geri çağırdığını söyledi.



NHTSA, otomobil üreticisinin 2024-2025 F-150 Lightning BEV araçlarından bazılarını geri çağırdığını söyledi.