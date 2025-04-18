Ford'dan Çin'e giden otomobillerine tarife ayarlaması

ABD'li otomobil üreticisi Ford, mevcut gümrük vergileri doğrultusunda Çin'e yapılan ihracata ayarlama yaptığını bildirdi. Marka, yüzde 250'ye kadar yükseleyen vergiler nedeniyle bazı modellerinin sevkiyatını durdurdu.

Ford'dan Çin'e giden otomobillerine tarife ayarlaması

ABD basınında yer alan haberlerde, 'un gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla bazı modellerinin 'e sevkiyatını durdurduğu aktarıldı.

Haberlerde, Çin'in, ABD'ye misilleme olarak aldığı karşı önlemlerin otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 150'ye kadar yükselttiği ifade edildi.

Ford'un konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'den Çin'e yapılan ihracatı mevcut gümrük vergileri doğrultusunda ayarladık." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu ayarlamanın detaylarına dair bilgi paylaşılmayan açıklamada, sevkiyatın ne kadar süreyle durdurulduğu veya bundan hangi modellerin etkilendiği belirtilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm ülkelere yönelik açıkladığı "karşılıklı" gümrük vergilerine Çin, misillemeyle yanıt vermiş, iki ülke arasındaki tarife restleşmesi gümrük vergisi oranlarını tırmandırmıştı.

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