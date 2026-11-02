Ford'dan elektrikli araçlarda 1,1 milyar dolarlık zarar. Kayıplar azalıyor

Otomotiv devi Ford , 2026 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Şirketin sadece elektrikli araç operasyonlarını yürüten Model e bölümü devasa miktarda para kaybetmeye devam etse de kayıpların giderek azalması marka cephesinde yüzleri güldürüyor. Ford yönetimi, bu iyileşme eğiliminin elektrikli araç işinde başa baş noktasına ulaşmayı bekledikleri 2029 yılına kadar süreceğini öngörüyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARAR KONTROL ALTINA ALINIYOR

Ford, geleneksel içten yanmalı araçları için "Blue" ve ticari araçları için "Pro" bölümlerinin yanına, tüm elektrikli araç operasyonlarını denetlemek üzere 2022 yılında "Model e" departmanını kurmuştu. Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde Model e, 1,1 milyar dolar zarar bildirdi. Rakam kulağa ürkütücü gelse de aslında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir iyileşme anlamına geliyor.

Bu zarar, geçen yıla göre yüzde 31 düşüşle 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşen gelire dayanıyor. Gelirlerdeki bu erimenin temel nedeni, bayilere teslim edilen araç sayısındaki düşüş oldu. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 50 bin olan toptan satış hacmi, bu çeyrekte 34 bin civarına geriledi. Söz konusu düşüşün arkasında, 2025 yılının sonlarında F-150 Lightning üretiminin sona ermesi ve bu yıl boyunca Mustang Mach-E hacimlerinin düşük kalması yatıyor. F-150 Lightning modelinin, 2027 yılı civarında menzili uzatılmış bir elektrikli araç (EREV) formunda yeniden yollara dönmesi bekleniyor.

Şirket, Model e departmanının 2026 yılı toplam zararının yaklaşık 4 milyar dolar olacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 2025'teki 4,8 milyar dolarlık ve 2024'teki 5,1 milyar dolarlık zirve zararlara kıyasla önemli bir toparlanmaya işaret ediyor. Elektrikli araç tarafındaki bu devasa kayıplara rağmen Ford'un diğer departmanları durumu fazlasıyla telafi ediyor. Öyle ki otomobil üreticisi, bu yıl faiz ve vergi öncesi toplam kârının 10,5 milyar ile 11 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.

FORD ELEKTRİKLİ ARAÇ KAYIPLARINI NASIL FRENLİYOR?

Otomobil üreticisi, Model e bölümünün zararlarını dizginlemek için sermaye verimliliğine ve yapısal maliyet indirimlerine odaklandığını belirtiyor. Bugüne kadarki en kilit strateji, üretimi ve fiyatlandırmayı doğal talebe uyumlu hâle getirmek oldu. Ford ayrıca mevcut elektrikli modellere yönelik harcamaları da kısıyor. Örneğin Mustang Mach-E, bir önceki çeyrekte 2023'ten bu yana en düşük harcama seviyesini kaydetti.

Şirket aynı zamanda elektrikli araç işini yeniden yapılandırarak, yazılım tanımlı araçlar üzerindeki çalışmalarla birleştirdi ve daha bütünleşik bir organizasyon kurdu. Bu hamle, modern elektrikli araçların giderek daha önemli bir parçası hâline gelen donanım ve yazılım koordinasyonunu iyileştirmeyi ve geliştirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Ford, yeni nesil elektrikli araç filosunu geliştirme yöntemlerini basitleştirerek maliyetleri düşürmeyi ve ilk nesil bataryalı araçlarında yaşadığı pahalı hatalardan kaçınmayı umuyor.

ÇİNLİ RAKİPLERDEN ALINAN İLHAM VE YENİ PLATFORM

Zararı durdurmanın ve nihayetinde kâra geçmenin anahtarı, Ford'un yeni Evrensel Elektrikli Araç (UEV) platformu olacak. Ford CEO'su Jim Farley'nin Geely gibi Çinli otomobil üreticileriyle çalışırken öğrendiklerini aktardığı bu yeni platform, üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürmek üzere tasarlandı.

UEV altyapısı en az beş yeni modelde kullanılacak ve bunlardan ilki, 2028 model yılı için planlanan "Fathom" adındaki orta boy elektrikli pikap olacak. Ford, bu aracın başlangıç fiyatını sadece 28 bin 350 dolar olarak açıkladı ve bu etiket, Fathom'u piyasadaki en uygun fiyatlı elektrikli araçlardan biri yapacak. Gelecek diğer UEV modelleri arasında yeni nesil bir Escape, orta boy bir SUV, bir kargo minibüsü ve muhtemelen bir sedan yer alıyor.