Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit hattan indi

Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit'i, Kocaeli fabrikalarında düzenlenen törenle hattan indirdi.

Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit'i, Kocaeli fabrikalarında düzenlenen törenle hattan indirdi.



Gölcük'te fabrikanın bulunduğu alanda gerçekleştirilen törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

Yüzde 100 elektrikli ticari araç yatırımıyla Ford Otosan'ın üretim kapasitesinin 455 binden 650 bine çıktığına işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Böylelikle Ford Otosan Avrupa'nın ticari araç üretim üssü unvanını taçlandırmış olacak. İhraç edilecek bu araçlar ihracat şampiyonu unvanını da perçinleyecek.

Yan sanayide ortaya çıkacak 15 bin kişilik ilave istihdamla birlikte 18 bin vatandaşımıza yeni iş imkanı oluşacak" ifadelerini kullandı.



Varank, 2030 yılına gelindiğinde, dünyadaki elektrikli araç satışlarının, tüm satışların yüzde 30'unu aşmasının beklendiğini, ayrıca otonom ve bağlantılı araçlardaki teknolojik gelişimin de süratle devam ettiğini dile getirdi.

"GELİNEN NOKTA TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR KAVŞAK"



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç toplantıda yaptığı konuşmada, Ford Otosan'ın neredeyse yüz yıl önce başlayan bu yolculuğunda bugünkü gelinen noktanın Türkiye otomotiv sektörü açısından çok önemli bir kavşak olduğunu dile getirdi.



E-Transit'in Türk otomotiv sektörü için bir mihenk taşı anlamına geldiğine dikkati çeken Koç, "Bugün Koç topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı, ülkemiz sanayisinin teknoloji üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi kutluyoruz. Sayın bakanımız daha dün Togg aracını test etti. O da bizim sanayimizin, otomotiv sektörünün gururudur. Bir gün sonra da kısmet burada yine bir elektrikli ticari aracı var kullanacak" dedi.



"AVRUPA'YA İHRAÇ EDECEĞİZ"



Elektrikli Transit Custom'ı da Ford Otosan fabrikasında üreterek Avrupa'ya ihraç edeceklerini bildiren Koç, "Gururla ifade edebilirim ki Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit'in ülkemizde Türk mühendisleri ve işçileri tarafından üretilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayi hamlelerinden hepsinin topyekûn bir neticesidir. Koç Topluluğu olarak ülkemiz ekonomik açıdan küresel arenada bugün geldiği noktaya ulaşabilmesi için kuruluşumuzdan itibaren ülke sevgisini esas aldık. Devletimizin koyduğu hedeflere de daima kutsalımız yaptık" diye konuştu.



BATARYA MONTAJI DAHİL TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN İLK TAM ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ



Toplantıda aktarılan bilgilere göre, geçen yıl mart ayında açıklanan elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip, 2 milyar euro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri E-Transit'in üretimiyle hayata geçiyor.



Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan'ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.



315 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP



315 kilometreye kadar menzile sahip Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor.



Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.