Fransız Renault ile Japon Nissan otomobil firmaları birleşiyor
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Otomotiv sektöründeki Reanult-Nissan ittifakı evliliğe doğru ilerliyor. İki otomobil devi, yoluna tek çatı altında devam etmek için görüşmelere başladı
Bloomberg'in haberine göre Fransız otomobil şirketi Renault SA ile Japon Nissan Motor Co. bugüne dek üretim alanında yaptığı ortaklığı, şirket evlilğine doğru götürme kararı aldı.
İTTİFAKLA 10.6 MİLYON ARAÇ SATTILAR
Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. İttifakta şu modeller yer alıyor: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun
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