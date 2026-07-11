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1 milyon 300 bin liradan başlıyor. 30 markanın en ucuz sıfır araç fiyatları

11.07.2026 07:20

Burak Taşçı

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Sıfır araç bulma krizi geride kaldı, bayiler satılamayan stokları eritmek için fiyatları sabitledi. Kur artışına rağmen markaların zam yapamadığı otomobil piyasasında, başlangıç fiyatları 1 milyon 299 bin liradan açılıyor.

1 milyon 300 bin liradan başlıyor. 30 markanın en ucuz sıfır araç fiyatları
Anadolu Ajansı

Otomobil distribütörleri fiyatlara zam yapmamak için direniyor. Döviz kurlarının yükselmesine rağmen markalar satış yapamadığı için zam yapamıyor.

 

Geçtiğimiz yıllarda sıfır araç bulmak büyük sorun oluştururken günümüzde bayilerde sıfır araçlar satılmayı bekliyor.

 

En düşük fiyatlı otomobil 1 milyon 299 bin liradan satılıyor.

İşte markaların fiyatları 1
Özel Kurum

İşte markaların fiyatları

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira 2
Özel Kurum

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 790 bin lira 3
Özel Kurum

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 790 bin lira

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira 4
Özel Kurum

Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira 5
Özel Kurum

BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira 6
Özel Kurum

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira 7
Özel Kurum

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira 8
Özel Kurum

Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira 9
Özel Kurum

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira 10
Özel Kurum

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira 11
Özel Kurum

Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira

Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira 12
Özel Kurum

Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira

SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira 13
Özel Kurum

SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin lira 14
Özel Kurum

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin lira

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira 15
Özel Kurum

Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 250 bin lira 16
Özel Kurum

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 250 bin lira

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira 17
Özel Kurum

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 819 bin 900 lira 18
Özel Kurum

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 819 bin 900 lira

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira 19
Özel Kurum

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 440 bin lira 20
Özel Kurum

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 440 bin lira

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira 21
Özel Kurum

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira 22
Özel Kurum

Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira 23
Özel Kurum

Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 435 bin lira 24
Özel Kurum

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 435 bin lira

Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 651 bin 150 lira 25
Özel Kurum

Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 651 bin 150 lira

Lexus LBX 2 milyon 790 bin lira 26
Özel Kurum

Lexus LBX 2 milyon 790 bin lira

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 369 bin 900 lira 27
Özel Kurum

Fiat Egea Sedan Easy 1.6 Manuel 1 milyon 369 bin 900 lira

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira 28
Özel Kurum

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 330 bin lira

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira 29
Özel Kurum

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira