1 milyon 300 bin liradan başlıyor. 30 markanın en ucuz sıfır araç fiyatları

Otomobil distribütörleri fiyatlara zam yapmamak için direniyor. Döviz kurlarının yükselmesine rağmen markalar satış yapamadığı için zam yapamıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sıfır araç bulmak büyük sorun oluştururken günümüzde bayilerde sıfır araçlar satılmayı bekliyor.

En düşük fiyatlı otomobil 1 milyon 299 bin liradan satılıyor.