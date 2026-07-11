1 milyon 300 bin liradan başlıyor. 30 markanın en ucuz sıfır araç fiyatları
11.07.2026 07:20
Sıfır araç bulma krizi geride kaldı, bayiler satılamayan stokları eritmek için fiyatları sabitledi. Kur artışına rağmen markaların zam yapamadığı otomobil piyasasında, başlangıç fiyatları 1 milyon 299 bin liradan açılıyor.
Anadolu Ajansı
Otomobil distribütörleri fiyatlara zam yapmamak için direniyor. Döviz kurlarının yükselmesine rağmen markalar satış yapamadığı için zam yapamıyor.
Geçtiğimiz yıllarda sıfır araç bulmak büyük sorun oluştururken günümüzde bayilerde sıfır araçlar satılmayı bekliyor.
En düşük fiyatlı otomobil 1 milyon 299 bin liradan satılıyor.
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İşte markaların fiyatları
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 238 bin 900 lira
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Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 474 bin 300 lira
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Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 790 bin lira
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Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 919 bin 900 lira
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BMW 120 Sport Line 3 milyon 724 bin 500 lira
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Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 165 bin lira
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Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 519 bin 107 lira
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Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 999 bin 500 lira
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Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira
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Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 2 milyon 63 bin lira
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Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1 milyon 470 bin lira
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Mercedes A200 AMG 3 milyon 222 bin lira
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SsangYong Korando Platinum 4x2 AT Benzinli 2 milyon 250 bin lira
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Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus 1 milyon 875 bin lira
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Renault Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1 milyon 830 bin lira
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MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 250 bin lira
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Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1 milyon 395 bin lira
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Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 819 bin 900 lira
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Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 235 bin lira
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Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 440 bin lira
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Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus 1 milyon 857 bin lira
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Honda Jazz 1.5L Hibrit Otomatik 2 milyon 525 bin lira
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Dacia Sandero essential TCe 100 1 milyon 299 bin lira
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KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT 1 milyon 435 bin lira
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Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse 2 milyon 651 bin 150 lira
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