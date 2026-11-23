1 milyon 499 bin liraya C-SUV. Fiat Fastback ve Grizzly'nin tüm detayları belli oldu
23.11.2026 12:08
Son Güncelleme: 23.11.2026 12:28
Geniş bagaj hacmi ve zengin teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Fiat'ın yeni ikilisi yarın bayilerde satışa çıkıyor.
Fiat'ın yeni SUV modellerinin merakla beklenen fiyatları belli oldu. Türkiye'de benzinli ve hibrit motor gamıyla satışa çıkacak olan Fiat Grizzly'in lansman fiyatı 1 milyon 599 bin lira oldu.
C segmentine yeni bir soluk getirecek fiyatla giriş yapan Fiat'ın yeni SUV'leri 24 Kasım'dan itibaren bayilerde yerlerini alacak.
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Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından satışları düşen Fiat, yeni araçlarıyla ivme kazanmayı hedefliyor.
FİYATLAR NE OLACAK?
Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in Türkiye fiyatları belli oldu. Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP Icon 1 milyon 599 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 Turbo MT 100 HP La Prima 1 milyon 699 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT Icon 1 milyon 899 bin lira, Fiat Grizzly 1.2 MHEV 145 HP eDCT La Prima 1 milyon 999 bin liradan satılacak.
Her iki model, Stellantis'in farklı güç aktarma sistemlerine uyumlu Smart Car platformunu paylaşıyor ve Fas'taki Kenitra fabrikasında üretiliyor.
Grizzly'de 545 litreye kadar, Fastback ise 608 litreye kadar bagaj hacmi bulunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise her iki modelde de bin 700 litrenin üzerinde yükleme alanı elde edilebiliyor.
BENZİNLİ VE HİBRİT SEÇENEK OLACAK
Türkiye'de ilk etapta benzinli ve hibrit motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan Fiat Grizzly ve Fastback'te 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Hibrit seçenekte ise 145 beygir güç üreten ünite bulunuyor. Hibrit versiyonda çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman bulunuyor.
Her iki modelde donanım seviyesine göre 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar var. Ayrıca 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve altı hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler bulunuyor.