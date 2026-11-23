Türkiye'de ilk etapta benzinli ve hibrit motor seçeneğiyle satışa çıkacak olan Fiat Grizzly ve Fastback'te 100 beygir güç üreten 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel şanzımanla geliyor. Hibrit seçenekte ise 145 beygir güç üreten ünite bulunuyor. Hibrit versiyonda çift kavramalı eDCT otomatik şanzıman bulunuyor.

Her iki modelde donanım seviyesine göre 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, Full LED ön farlar, yüzen orta konsol tasarımı ve 18 inç alaşım jantlar var. Ayrıca 10 inç dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, kablosuz telefon şarjı, geri görüş kamerası ve altı hoparlörlü ses sistemi gibi özellikler bulunuyor.