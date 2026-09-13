1 milyon liraya elektrikli araç. Yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Dacia Spring tamamen yenilendi.

Avrupa’da üretilecek yeni yüzde 100 elektrikli Dacia Spring’in, 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Avrupa'da 17 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak başlangıç fiyatının yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası olması bekleniyor.