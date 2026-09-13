1 milyon liraya elektrikli araç. Yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
13.09.2026 11:01
Son Güncelleme: 13.09.2026 14:35
Fransız üretici Renault'un uygun fiyatlı markası Dacia, elektrikli araçlarından Spring'in ikinci neslini görücüye çıkardı. Fiyatın 1 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.
Dacia Spring tamamen yenilendi.
Avrupa’da üretilecek yeni yüzde 100 elektrikli Dacia Spring’in, 2027 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
Avrupa'da 17 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak yeni Dacia Spring'in Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak başlangıç fiyatının yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk Lirası olması bekleniyor.
Elektrikli araç segmentinde büyük ses getiren Dacia'nın Spring modeli 2021 yılında Avrupa genelinde yaklaşık 210 bin müşteriye ulaşarak iddiasını ortaya koymuştu.
Uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çeken Spring modeli artık tamamen yenilenmiş haliyle görücüye çıktı. 40'tan fazla ülkede 210 bin adet satılan Spring, tanıttığı yeni modelle artık sadece ismini koruyor.
Bu kez Renault Grubu'nun yeni elektrikli Twingo modeliyle ortak bir platform üzerinde yükselen yeni nesil araç 16 aylık bir zaman diliminde tamamlandı.
ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil araç; 3 bin 850 mm uzunluk, bin 740 mm genişlik ve bin 490 mm yükseklik değerleriyle önceki nesle göre oldukça fazla büyüdü.
Yeni Dacia Spring şişkin çamurluklar, sert hatlı tamponlar ve markanın imza niteliğindeki altıgen havalandırma ızgaralarıyla önceki modele kıyasla iddialı bir duruş sergiliyor.
Yeni modelin teknik yapısı oluşturulurken kullanıcı deneyimlerinden yola çıkan marka, artık bu modelle daha hızlı şarj imkanı sunuyor.
Yeni Dacia Spring, 27,5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip LFP bataryasıyla geliyor. Model, WLTP ölçümlerine göre tek şarjla 250 kilometreye kadar menzil sunuyor. Elektrikli motor ise 60 kW (yaklaşık 80 beygir) güç ve 175 Nm tork üretiyor.
Otomobil standart olarak 6,6 kW AC dahili şarj cihazına sahip; 7 kW wallbox ile batarya yüzde 15'ten yüzde 80'e yaklaşık 2 saat 55 dakikada doluyor.