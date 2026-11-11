100 kilometrede sadece 0,9 litre: Dünyanın en az yakan otomobili satışta
11.11.2026 02:17
Volkswagen’in 100 kilometrede bir litrenin altına inmek için geliştirdiği XL1’in bir örneği satışa çıktı. 2016 model otomobilin 110 bin ile 125 bin euro arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
Volkswagen’in iki kişilik XL1’i, yaklaşık on yılda yalnızca 1.672 kilometre yol yapmış bir örneğiyle açık artırmaya çıktı.
Satıcının verdiği bilgiye göre otomobil, 8 Mart 2016’da Lüksemburg’daki ilk sahibine teslim edildi. Şu anda Hollanda plakalı olan beyaz XL1’in yanında orijinal ev tipi şarj cihazı, bakım kitapçıkları ve model için üretilen araç örtüsü de veriliyor.
72 BİN EUROLUK TEKLİF BİLDİRİLDİ
Bugün en yüksek teklif 72 bin euro seviyesinde. Nisan ayında Monaco’daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki bir başka XL1, alıcı komisyonu dahil 29 bin 900 euroya satılmıştı. O otomobil rezerv fiyatı olmadan açık artırmaya çıkmış ve katalogda düzenli kullanım öncesinde bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.
0,9 LİTRELİK TÜKETİM
Volkswagen’in açıkladığı 100 kilometrede 0,9 litre değeri, dönemin NEDC testinde şarj edilebilir hibritler için hesaplanan ağırlıklı karma tüketim.
Bu yöntemde bataryanın tam dolu ve asgari şarj seviyesinde olduğu ölçümler, aracın elektrikli menzili de hesaba katılarak birleştiriliyor. XL1’in 5,5 kWh kapasiteli bataryası, Volkswagen verilerine göre tek başına 50 kilometreye kadar elektrikli sürüş sağlıyor.
Arka tekerleklerden çekişli XL1’de 0,8 litrelik iki silindirli turbo dizel motor, bir elektrik motoru ve yedi ileri çift kavramalı DSG şanzımanla birlikte çalışıyor.
Volkswagen’in verilerine göre sistem azami yaklaşık 68 HP (51 kW) üretiyor. Otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 12,7 saniyede ulaşıyor ve azami hızı elektronik olarak 160 km/sa ile sınırlandırılıyor.
KARBON GÖVDEYLE AĞIRLIK 795 KİLOGRAMDA KALDI
XL1’in düşük tüketiminde gövde tasarımının payı büyük. Karbon fiber takviyeli monokok gövde sayesinde otomobil 795 kilogram ağırlığında.
Arkaya doğru daralan gövde, kapalı arka tekerlek yuvaları ve yan aynaların yerini alan kameralar, Volkswagen’in model arşivinde 0,186 olarak verilen hava sürtünme katsayısına katkı sağlıyor. Üreticinin hesabına göre XL1’in sabit 100 km/sa hızı koruması için yalnızca 6,2 kW güç gerekiyor.
Volkswagen, XL1’i 2014–2016 arasında Osnabrück’te elle üretti. Toplam 250 aracın 50’si Volkswagen’de kaldı, 200’ü müşterilere satıldı.