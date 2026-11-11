100 kilometrede sadece 0,9 litre: Dünyanın en az yakan otomobili satışta

Bugün en yüksek teklif 72 bin euro seviyesinde. Nisan ayında Monaco’daki Bonhams müzayedesinde 1.426 kilometredeki bir başka XL1, alıcı komisyonu dahil 29 bin 900 euroya satılmıştı. O otomobil rezerv fiyatı olmadan açık artırmaya çıkmış ve katalogda düzenli kullanım öncesinde bakıma ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.



0,9 LİTRELİK TÜKETİM



Volkswagen’in açıkladığı 100 kilometrede 0,9 litre değeri, dönemin NEDC testinde şarj edilebilir hibritler için hesaplanan ağırlıklı karma tüketim.



Bu yöntemde bataryanın tam dolu ve asgari şarj seviyesinde olduğu ölçümler, aracın elektrikli menzili de hesaba katılarak birleştiriliyor. XL1’in 5,5 kWh kapasiteli bataryası, Volkswagen verilerine göre tek başına 50 kilometreye kadar elektrikli sürüş sağlıyor.