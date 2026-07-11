14 araç için alarm verildi! Dev üreticiler resmen duyurdu: Açık havada tutun
11.07.2026 15:28
Hyundai ve KIA, 14 elektrikli araç sahibine araçlarını evlerinden uzakta park etmelerini söyledi.
Akü yangınları, sıradan bir sürücünün başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olarak öne çıkıyor. KIA ve Hyundai, tam da bu tehlikeyle ilgili yeni bir geri çağırma duyurusu yayınladı. Her iki şirket de, yanlış hizalanmış elektrotların iç kısa devreye neden olabileceğini ve etkilenen araçlarda yangın başlatabileceğini söylüyor. İki kampanya toplamda sadece 14 aracı kapsıyor, ancak sorun çözülene kadar her araç sahibinin aracını dışarıda park etmesi gerekiyor.
Carscroop'un haberine göre, Hyundai, 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı Ioniq 5 modelinde bu eğimli elektrotlara sahip yüksek voltajlı batarya hücreleri bulunabileceğini söylüyor. Otomobil üreticisi, bu kusurun aracın park halindeyken veya hareket halindeyken yangına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
SADECE 14 ARAÇ ETKİLENDİ
KIA'nın geri çağırma kararı aynı temel nedeni ortaya koyuyor. NHTSA'ya sunulan belgelere göre, tedarikçi SK On Co, sorunun kalite sapmasından kaynaklandığını belirtiyor. Otomobil üreticisi, sorunun yedi adet 2022-2024 model EV6 ve bir adet 2024 model EV9 SUV'u etkilediğini söylüyor.
Hyundai henüz onarım prosedürünü detaylandırmadı. KIA, yüksek voltajlı batarya paketinin tamamını, düzgün hizalanmış batarya hücreleri içeren bir paketle değiştirecek. Sorunun temelde aynı olması ve aynı tedarikçiden kaynaklanması nedeniyle Hyundai'nin de aynı prosedürü uygulaması bekleniyor.
ARAÇLAR AÇIK HAVAYA VE YAPILARA UZAK PARK EDİLMELİ UYARISI YAPILDI
Bu çalışma tamamlanana kadar, otomobil üreticisi sahiplerine önlem olarak şarjı yüzde 80 ile sınırlamalarını ve araçlarını açık havada, yapılardan uzakta park etmelerini tavsiye ediyor.