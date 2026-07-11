14 araç için alarm verildi! Dev üreticiler resmen duyurdu: Açık havada tutun

Akü yangınları, sıradan bir sürücünün başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olarak öne çıkıyor. KIA ve Hyundai, tam da bu tehlikeyle ilgili yeni bir geri çağırma duyurusu yayınladı. Her iki şirket de, yanlış hizalanmış elektrotların iç kısa devreye neden olabileceğini ve etkilenen araçlarda yangın başlatabileceğini söylüyor. İki kampanya toplamda sadece 14 aracı kapsıyor, ancak sorun çözülene kadar her araç sahibinin aracını dışarıda park etmesi gerekiyor.

Carscroop'un haberine göre, Hyundai, 2023 ve 2024 model yıllarına ait altı Ioniq 5 modelinde bu eğimli elektrotlara sahip yüksek voltajlı batarya hücreleri bulunabileceğini söylüyor. Otomobil üreticisi, bu kusurun aracın park halindeyken veya hareket halindeyken yangına yol açabileceği konusunda uyarıyor.