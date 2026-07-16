16 yıl sonra gelen değişiklik. Lüksün sınırlarını zorlayan minivan tanıtıldı
16.07.2026 08:09
Son Güncelleme: 16.07.2026 08:09
Nissan, Japonya pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla tamamen yenilenen Elgrand premium minivan modelini piyasaya sürdü.
Nissan, Japonya pazarında tamamen yeniden tasarlanmış Elgrand premium minivan modelini piyasaya sürdü. Bu, modelin 16 yıl sonraki ilk büyük revizyonu olup, otomobil üreticisinin işlerini yeniden canlandırma ve iç satışları yükseltme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Nissan adı verilen bir yeniden yapılanma planı kapsamında, otomobil üreticisi uzun zamandır beklenen yeni Elgrand'ı şirketin yeniden canlanmasının sembolü olarak konumlandırmayı ve rakibi Toyota Motor'un hakim olduğu Japonya'nın premium minivan segmentinde yeniden pazar payı kazanmayı hedefliyor.
Nissan'ın Japonya pazarlama ve satışından sorumlu kurumsal yöneticisi Akira Sugimoto, Perşembe günü Tokyo'nun güneyindeki Yokohama genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Birinci nesil modelin piyasaya sürülmesinden bu yana Elgrand, Japonya'daki müşterilerine sürekli olarak yeni bir mobilite değeri sunmuştur. eni Elgrand'ı Nissan'ın gelecekteki büyümesini yönlendirecek kilit bir model olarak görüyoruz." dedi.
Nissan'ın geri dönüş yapmasını umduğu yeni Elgrand, şirketin tescilli üçüncü nesil e-Power hibrit teknolojisiyle donatılmıştı. Bu teknolojide motor elektrik üretirken, elektrik motoru da aracı hareket ettiriyor. Sistem, daha akıcı bir hızlanma sağlarken yakıt verimliliğini de artırıyor.
Araç ayrıca, gövde hareketini azaltmaya yardımcı olan Nissan'ın e-4ORCE elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldı. Ek olarak, araç sürüş koşullarına göre araç dinamiklerini optimize eden fonksiyonlara sahip.
Yeniden tasarım, aracın boyutlarında da değişiklikler getiriyor. Şirketin geçen yıl Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilediği yeni model, önceki nesil Elgrand'a kıyasla 160 milimetre daha yüksek, daha uzun ve daha geniş; bu da sürücü koltuğundan görüşü iyileştiriyor ve daha ferah bir kabin yaratıyor.
FİYATI NE KADAR?
Fiyatlar 6 bin 897 milyon yen'den (42 bin 500 dolar) başlıyor. İlk olarak 1997'de piyasaya sürülen model, premium minivan segmentinin öncüsü olarak biliniyor. Nissan, 2002'de ikinci nesil ve 2010'da üçüncü nesil bir model tanıttı, ancak otomobil üreticisinin mali sıkıntıları ve COVID-19 pandemisi gibi faktörler nedeniyle halefinin geliştirilmesi durdu. Nissan ivme kaybederken, 2002'de piyasaya sürülen Toyota Alphard, Japonya'nın premium minivan pazarında hakimiyet kurarak Nissan'ın pazar payını eritti.
İki model arasındaki fark, 2025 mali yılı satış rakamlarında açıkça görüldü. Japonya'da 81 bin 357 Alphard satılırken, Elgrand'ın toplam satış rakamı sadece 1 bin 163 oldu.
Nissan, en yeni model için satış hedefini açıklamadı. Ancak otomobil üreticisi, Mayıs ayı sonlarında sipariş almaya başladığından beri perakende müşterilerden 5 binden fazla sipariş aldı. Elgrand, hem kurumsal yöneticiler için şoförlü araç olarak hem de lüks kiralık araç olarak popülerliğiyle dikkat çekiyor ve varlıklı bireysel alıcıları cezbediyor. Kurumsal müşteriler de dahil olmak üzere Nissan, model için 6 binden fazla sipariş aldı.