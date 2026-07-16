16 yıl sonra gelen değişiklik. Lüksün sınırlarını zorlayan minivan tanıtıldı

Fiyatlar 6 bin 897 milyon yen'den (42 bin 500 dolar) başlıyor. İlk olarak 1997'de piyasaya sürülen model, premium minivan segmentinin öncüsü olarak biliniyor. Nissan, 2002'de ikinci nesil ve 2010'da üçüncü nesil bir model tanıttı, ancak otomobil üreticisinin mali sıkıntıları ve COVID-19 pandemisi gibi faktörler nedeniyle halefinin geliştirilmesi durdu. Nissan ivme kaybederken, 2002'de piyasaya sürülen Toyota Alphard, Japonya'nın premium minivan pazarında hakimiyet kurarak Nissan'ın pazar payını eritti.

İki model arasındaki fark, 2025 mali yılı satış rakamlarında açıkça görüldü. Japonya'da 81 bin 357 Alphard satılırken, Elgrand'ın toplam satış rakamı sadece 1 bin 163 oldu.