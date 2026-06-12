18 gün sonra değişiyor, araç sahiplerinin tamamını ilgilendiriyor. Değer kaybı anında hesaplanacak
12.06.2026 08:12
Zorunlu trafik sigortası kapsamında yapılan değişiklikler 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Parça değişiminden değer kaybına kadar birçok düzenleme 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nda değişiklik yaptı.
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren kararlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Araç sahiplerinin bilgisi dahilinde olan birçok konu değişikliğe uğradı.
Yeni düzenlemeyle birlikte araç sahipleri, kaza mağdurları ve sigortalılar için önemli değişiklikler meydana geldi.
PARÇA DEĞİŞİMİNDE ORİJİNAL PARÇA DETAYI
Düzenleme kapsamında değer kaybı ve parça değişimi konusunda araç sahiplerinin lehine adımlar atıldı. Kaza neticesinde hasar gören parça onarılamıyorsa orijinaliyle değiştirilmek zorunda kalınacak. Araç sahibinin yazılı onayı olmadan veya piyasada parça bulunmadığı ispat edilmeden yan sanayi/eşdeğer parça onarım anında araça takılmayacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü tamamen sigorta şirketi üzerinde olacak.
Parça değişimiyle birlikte araçta kıymet artışı olursa tazminattan kesinti yapılmayacak. Ülkemizde galericilerin fiyat kırmak için ortaya çıkardığı "değişen" sorunu bulunuyor. Parçası değişen araçların değeri yüzde 10-15 seviyesinde geriliyor. Bu nedenle parça değişiminin araç üzerinde kıymet artışı gibi bir durum yaratması beklenmiyor. Aracın gövdesindeki sacın kalınlığı 1 milimin altında ve sadece kozmetik görüntü sağlıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde parçası değişen araçların değeri daha da artarken ülkemizde galerici esnafı nedeniyle düşüyor.
Araçtaki bulunan eski parça orijinal değilse, eşdeğer parça takılacak. Eşdeğer parça imkanı varken orijinal takılırsa sigortacı aradaki farkı ödemeyecek.
PERTE AYRILAN ARAÇLARDA "TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR" KAŞESİ İSTENECEK
Ağır hasarlı (pert) araçlarda "Trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesi ibraz edilmeden sigorta şirketi tazminat ödemesi yapmayacak.
DEĞER KAYBI İÇİN FAZLADAN İŞLEM YAPILMAYACAK
Değer kaybı tazminatına ilişkin olarak düzenleme yapıldı. Araç hasar gördüğünde değer kaybı artık sigorta eksperi tarafından hesaplanacak. Eski sistemde değer kaybını almak için dosya kapandıktan sonra sigorta şirketine başvurularak hesaplanması isteniyordu. Şimdi araç kazalı haldeyken değer kaybı belirlenecek ve ödemesi yapılacak.
Değer kaybı ödemesinde ana kriterler, marka, yaş, model, kullanılmışlık düzeyi, hasar gören kısımlar, geçmiş hasar durumu, kaza öncesi ve sonrası ikinci el piyasa değeri farkı olarak ele alınacak. Araç hasarı için başvuru yapan herkes otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.
Sigorta şirketi, nihai eksper raporundan sonraki ilk iş günü içinde değer kaybı tazminatı tutarını yazılı veya dijital (SMS, e-posta, mobil app) olarak bildirmek zorunda olacak.
Değer kaybı aracın tüm parçalarını kapsıyor. Tampondaki çizikten stop lambasındaki kırığa kadar her şeyden değer kaybı alınacak. Halk arasında hurafe olarak dolaşan plastik aksamların değer kaybına girmediğine dair bilgiler gerçeği yansıtmıyor.
TEMİNAT TÜRLERİNİN KAPSAMI GENİŞLEDİ
Düzenleme kapsamında teminat türleri daha detaylı ve anlaşılır hale getirildi. Sağlık giderleri teminatı kapsamında, üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminat olarak öne çıktı. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan giderler ile sürekli bakıcı gideri bu teminat kapsamına alındı. 2918 sayılı Kanunun 98'inci maddesi kapsamındaki sağlık giderleri genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sorumluluğunda olup, söz konusu madde kapsamında ödenen giderler için sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu sona erdi.
Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri sigorta şirketleri veya Güvence Hesabı tarafından bu teminattan karşılanacak. Mağdurun bakıcı ihtiyacı süresi ile tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sürekli bakıcı ihtiyacının belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınacak.
Sakatlanma teminatı kapsamında, üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümlerine göre belirlenen tazminatları içeren teminat oldu. Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanacak. Mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır.
Tazminat ödemesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine ait olacak. Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş harcamalarını bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlü bulunuyor. Söz konusu tazminat miktarlarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınacak.
Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı kapsamında, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere 6098 sayılı Kanunun haksız fiillere ilişkin hükümlerine göre belirlenen tazminatları içeren teminat olarak belirlendi. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınacak.
KAZA YERİNİ TERK EDEN YANDI
Olay yerini terk etme kuralları sıkılaştırıldı. Can güvenliği veya acil tedavi gibi zorunlu haller dışında terk edenler için düzenleme genişletildi. Olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu ve benzeri kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde hasar kaçan kişiye rücu edilecek.