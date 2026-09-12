2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu
12.09.2026 19:59
Türkiye'de 2 milyon TL altındaki fiyatlara satılan 15 SUV araç modeli belli oldu.
SUV araçları son yıllarda yoğun talep görmeye başladı.
Bu fiyatlarının sedan ve hachtback araçlara göre pahalı olduğu düşünülse de aslında çok yüksek rakamlara satılmıyor.
İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri.
1- Hyundai INSTER – 1.490.000 TL
2- Hyundai Bayon – 1.625.000 TL
3- Kia EV2 – 1.649.000 TL
4- Dacia Jogger – 1.730.000 TL
5- Dacia Sandero Stepway – 1.786.000 TL
6- Opel Mokka – 1.800.000 TL
7- Kia Stonic – 1.830.000 TL
8- Citroen e-C3 Aircross – 1.855.000 TL
9- Renault Duster – 1.865.000 TL
10- Fiat Egea Cross – 1.890.900 TL
11- Kia XCeed – 1.895.000 TL
12- Opel Frontera Elektrik – 1.895.000 TL
13- Nissan Juke – 1.899.000 TL