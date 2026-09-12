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2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu

12.09.2026 19:59

NTV - Haber Merkezi

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Türkiye'de 2 milyon TL altındaki fiyatlara satılan 15 SUV araç modeli belli oldu.

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu
Anadolu Ajansı

SUV araçları son yıllarda yoğun talep görmeye başladı. 

 

Bu  fiyatlarının sedan ve hachtback araçlara göre pahalı olduğu düşünülse de aslında çok yüksek rakamlara satılmıyor.

 

İşte 2 milyon TL'nin altına alınabilecek SUV modelleri. 

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 1
Özel Kurum

1- Hyundai INSTER – 1.490.000 TL

2- Hyundai Bayon – 1.625.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 2
Özel Kurum

3- Kia EV2 – 1.649.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 3
Özel Kurum

4- Dacia Jogger – 1.730.000 TL

5- Dacia Sandero Stepway – 1.786.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 4
Özel Kurum

6- Opel Mokka – 1.800.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 5
Özel Kurum

7- Kia Stonic – 1.830.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 6
Özel Kurum

8- Citroen e-C3 Aircross – 1.855.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 7
Özel Kurum

9- Renault Duster – 1.865.000 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 8
Özel Kurum

10- Fiat Egea Cross – 1.890.900 TL

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 9
Özel Kurum

11- Kia XCeed – 1.895.000 TL

 

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 10
Özel Kurum

12- Opel Frontera Elektrik – 1.895.000 TL

 

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 11
Özel Kurum

13- Nissan Juke – 1.899.000 TL

 

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 12
Özel Kurum

14- Togg T10X – 1.909.048 TL

 

2 milyon TL altı en ucuz SUV modeller belli oldu 13
Özel Kurum

15- Skoda Kamiq – 1.962.700 TL

 