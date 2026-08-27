2027 Mercedes-Maybach S-Serisi fiyatları belli oldu

Yenilenen Mercedes-Maybach S-Class, Avustralya'da iki model seçeneğiyle sunulacak. En üst seviye V12 S680'e yeni bir V8 motorlu S580 eklenecek.

Güncellenen ürün yelpazesinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Avustralya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Mercedes-Benz Avustralya, yeni Mercedes-Maybach S580'in fiyatının yol masrafları hariç 517 bin 900 dolardan başlayacağını doğruladı.

S580 modeli, 395 kW ve 750 Nm güç üreten 'M177 Evo' 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 benzinli motorla çalışıyor ve 48 V'luk hafif hibrit sistemin bir parçası olarak 17 kW/205 Nm'lik entegre bir marş motoru jeneratörü tarafından destekleniyor.

V8 motoru ayrıca normal S-Serisi'nde de kullanılırken, M177 motor ailesinin daha önceki versiyonları Aston Martin'in DB12 coupe ve DBX SUV modellerine güç veriyor.