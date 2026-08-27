2027 Mercedes-Maybach S-Serisi fiyatları belli oldu
27.08.2026 16:22
Mercedes-Maybach'ın amiral gemisi S-Serisi güncellendi ve V12 S680 modeline yeni bir V8 motorlu S580 eklendi.
Yenilenen Mercedes-Maybach S-Class, Avustralya'da iki model seçeneğiyle sunulacak. En üst seviye V12 S680'e yeni bir V8 motorlu S580 eklenecek.
Güncellenen ürün yelpazesinin 2027 yılının ilk çeyreğinde Avustralya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Mercedes-Benz Avustralya, yeni Mercedes-Maybach S580'in fiyatının yol masrafları hariç 517 bin 900 dolardan başlayacağını doğruladı.
S580 modeli, 395 kW ve 750 Nm güç üreten 'M177 Evo' 4.0 litrelik çift turboşarjlı V8 benzinli motorla çalışıyor ve 48 V'luk hafif hibrit sistemin bir parçası olarak 17 kW/205 Nm'lik entegre bir marş motoru jeneratörü tarafından destekleniyor.
V8 motoru ayrıca normal S-Serisi'nde de kullanılırken, M177 motor ailesinin daha önceki versiyonları Aston Martin'in DB12 coupe ve DBX SUV modellerine güç veriyor.
Evo versiyonu, daha sıkı Euro 7 emisyon düzenlemelerini karşılamak üzere tasarlanmış diğer değişikliklerin yanı sıra, düzlem krank mili ve revize edilmiş yakıt enjeksiyon sistemine sahip oluyor.
Maybach S680, Alman markasının sedan serisinin amiral gemisi olmaya devam edecek ve fiyatı, yol masrafları hariç 582 bin 428 dolardan başlayacak; bu da 5 bin 828 dolarlık bir artış anlamına geliyor.
Araç, 463 kW/900 Nm gücündeki çift turboşarjlı V12 benzinli motorunu, dokuz vitesli otomatik şanzımanını ve dört tekerlekten çekiş sistemini kullanmaya devam ediyor.
Daha fazla güç, tork ve silindire sahip olmasına rağmen, 0-100 km/s'de hızlanma süresi S580 ile aynı olup 4,5 saniye olarak kaydedildi.
Car Expert'ın haberine göre, yenilenen Maybach serisi, temelini oluşturan ve Kasım 2026'da Avustralya'ya gelmesi planlanan önemli ölçüde güncellenmiş Mercedes-Benz S-Serisi'ni takip ediyor.
Maybach modellerindeki temel değişiklikler arasında yüzde 20 daha büyük ön ızgara, yenilenmiş ön ve arka tasarım, dijital farlarda yıldız şeklinde unsurlar ve yeni arka lamba grafikleri yer alıyor.
Yeni farlar, önceki modellere göre yüzde 40 daha geniş bir aydınlatma alanı sağlayan mikro-LED teknolojisini kullanıyor ve uzun farların menzili 600 metreye kadar çıkıyor.
Bu modeldeki ön ve arka tamponlar, toplam uzunluğu 14 mm artırılarak 5484 mm'ye çıkarılırken, Maybach'a özgü 20 inç alaşım jantlar, 4,5 dereceye kadar arka tekerlek yönlendirme sistemi ve havalı süspansiyon standart olarak sunuluyor.
S580 ayrıca, uyarlanabilir sönümleme özelliğine sahip ve hız tümseklerinin ve diğer yol yüzeyi bozukluklarının yerlerini 14 güne kadar hafızaya alabilen E-Active Body Control sistemiyle birlikte geliyor.
Dış cephe kaplama seçenekleri arasında ise, cam tanecikli şeffaf kaplamalı parlak siyah boya ve saten görünümlü Verde Silver Magno yer alıyor.
Kabine yeni bir deri döşeme seçeneği eklenirken, ilk defa deri içermeyen bir iç mekan seçeneği de sunuluyor.
Mercedes-Benz ayrıca daha fazla ses yalıtımı ekleyerek, güncellenmiş modellerin önceki modellere göre daha sessiz olduğunu iddia ediyor.
Ön tarafta, 14,4 inçlik merkezi dokunmatik ekran, ön yolcu için ayrı bir ekranı da içerecek şekilde gösterge panelinin tamamına yayılan MBUX Süper Ekran'ın bir parçasını oluşturuyor.
Yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi, daha hızlı işlem gücü ve kablosuz yazılım güncellemeleri de dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunuyor.
İkinci sırada iki adet 13,1 inçlik ekran bulunuyor ve bunlar yeni, özelleştirilebilir uzaktan kumandalarla çalıştırılabiliyor.
Sunulan çeşitli opsiyon paketleri arasında bulunan 24 bin 200 dolarlık Birinci Sınıf Paket, kabini dört koltuklu bir konfigürasyona dönüştürüyor ve orta konsolu ikinci sıraya kadar uzatarak bir buzdolabı ekliyor.
34 bin 900 dolarlık Gece Serisi Paketi ise, benzersiz 20 inçlik yedi kollu alaşım jantlar, karartılmış Maybach dış amblemleri ve aydınlatmalı kapı eşiklerinin yanı sıra aracın iç mekanına Nappa deri döşeme ve açık gözenekli ceviz kaplama ekliyor.
Manufaktur dış boya ve deri döşeme paketleri de sırasıyla 24 bin 300 ve 27 bin 600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.