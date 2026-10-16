30 yılda sadece 171 kilometre yaptı: 20 milyon dolara satılabilir
16.10.2026 22:27
Ferrari'nin en nadir modellerinden F50, açık artırmada 20 milyon doların üstünde fiyatla rekor kırmaya hazırlanıyor.
İtalyan otomobil üreticisi Ferrari'nin koleksiyoncular tarafından en çok aranan modellerinden F50, otomobil tarihinin en dikkat çekici açık artırmalarından birine konu olmaya hazırlanıyor.
Broad Arrow Auctions tarafından 31 Ekim'de satışa sunulacak 1997 model Ferrari F50'nin 20 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulabileceği belirtiliyor.
Otomobili özel kılan en önemli ayrıntı ise kilometresi. Yaklaşık 30 yıldır neredeyse hiç kullanılmayan Ferrari, bugüne kadar yalnızca 106 mil (171 kilometre) yol yaptı.
DÜNYADA SADECE 349 ADET ÜRETİLDİ
Ferrari, F50 modelinden 1995-1997 yılları arasında yalnızca 349 adet üretti. Satışa çıkarılan otomobil ise üretim sırasındaki 334'üncü araç.
1997 yılında İngiltere'deki ilk sahibine teslim edilen otomobil, yaklaşık 30 yıl boyunca büyük ölçüde garajda muhafaza edildi.
Formula 1 motorundan geliştirilen, atmosferik 4,7 litrelik V12 motora sahip F50, markanın bir önceki efsanevi modeli F40'tan bile daha az sayıda üretildi.
Rosso Corsa kırmızı gövde rengine sahip otomobilin iç mekânında ise kırmızı detaylarla tamamlanan siyah deri döşemeler bulunuyor.
Neredeyse hiç kullanılmaması sayesinde otomobilin boyası, deri döşemeleri ve krom egzoz uçları oldukça iyi durumda.
Araçla birlikte orijinal çıkarılabilir tavan, sürüş ayakkabıları, üç parçalı Schedoni bavul seti, fabrika çıkışlı takımlar ve koruyucu kılıflar da sunuluyor.
Ferrari F50'nin açık artırma rekoru, ağustos ayında 14 milyon 575 bin dolara satılan sarı renkli bir otomobile ait. Ferrari'nin Giallo Modena adı verilen sarı renkte yalnızca 31 adet F50 üretmiş olması, bu aracın değerini artıran unsurlardan biri olarak gösteriliyor.
Aynı ay eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a ait kırmızı bir F50, 12,1 milyon dolara satılmıştı. Profesyonel golfçü Ian Poulter'ın eski otomobili olan ve yalnızca 252 mil kullanılan başka bir F50 ise ocak ayında 12,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.
DEĞERİ BİRKAÇ YILDA KATLANDI
Ferrari F50'nin koleksiyon piyasasındaki değeri son yıllarda önemli ölçüde yükseldi.
2024 yılında bu modelin iyi durumdaki örnekleri açık artırmalarda genellikle 4 ila 5 milyon dolar arasında satılıyordu.
Ağustos 2025'te ise moda tasarımcısı Ralph Lauren'ın eski koleksiyonunda bulunan sarı bir F50'nin 9,2 milyon dolara satılması, modelin piyasa değerinde yeni bir dönüm noktası oldu.
31 Ekim'deki açık artırmada 20 milyon dolar sınırının aşılması halinde Ferrari F50, bugüne kadar açık artırmada satılmış en pahalı otomobiller arasındaki yerini daha da güçlendirecek.