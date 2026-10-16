30 yılda sadece 171 kilometre yaptı: 20 milyon dolara satılabilir

Ferrari F50'nin açık artırma rekoru, ağustos ayında 14 milyon 575 bin dolara satılan sarı renkli bir otomobile ait. Ferrari'nin Giallo Modena adı verilen sarı renkte yalnızca 31 adet F50 üretmiş olması, bu aracın değerini artıran unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Aynı ay eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'a ait kırmızı bir F50, 12,1 milyon dolara satılmıştı. Profesyonel golfçü Ian Poulter'ın eski otomobili olan ve yalnızca 252 mil kullanılan başka bir F50 ise ocak ayında 12,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.