34 yıllık efsane yolun sonuna geldi. Nissan popüler modelin fişini çekti

Bu yılın başlarında Nissan, "Günlük Yaşam İçin Mobilite Zekası" stratejisinin bir parçası olarak 11 farklı modeli üretimden kaldırma planlarını duyurmuştu. Şirket o dönemde ayrıntı vermedi ancak yatırımları büyüme alanlarına yeniden yönlendirmek için "düşük performanslı modelleri" ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Nissan Amerika Ürün ve Planlama Başkanı Ponz Pandikuthira, Wards Auto ile yaptığı bir röportajda Altima ve Rogue Plug-In Hybrid modellerinin üretiminin yakında sona ereceğini açıkladı.

Altima 34 yıldır şirketin ürün gamının temel taşlarından biri olsa da, Pandikuthira, " Yeni, daha 'olgun' Sentra'nın Nissan'ın kalan sedan talebini karşılaması amaçlandığı için Altima yakında piyasadan kalkacak" dedi.