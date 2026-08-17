40 milyon dolara satılan Ferrari herkesi şaşırttı. Müzayedede inanılmaz rekor

Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni, Mayıs ayında verdiği bir röportajda, eleştirmenlerin inovasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve insanların Luce'yi zamanla takdir edeceğine inandığını söylemişti.

Şirket Luce satışlarına ilişkin hedefini açıklamadı ancak Financial Times'ın bir haberine göre, Çin'den gelen güçlü talep sayesinde bu yılki hedefine ulaştı.

Sotheby's yaptığı açıklamada , açık artırmaya çıkarılan aracın Luce'nin ilk seri üretim otomobiline sahip olmak için "eşsiz bir fırsat" sunduğunu belirtti.

Bu otomobilin özel jantları, özel yapım frenleri ve beyaz bir boyası var.