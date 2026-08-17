40 milyon dolara satılan Ferrari herkesi şaşırttı. Müzayedede inanılmaz rekor
17.08.2026 09:48
Tasarımı ve 5 koltuklu olmasıyla tartışmalara yol açan Ferrari Luce, açık artırmada 40 milyon dolarlık rekor fiyata satılarak piyasayı salladı.
Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili, bir hayır amaçlı satışta 40 milyon dolara (29,5 milyon sterlin) alıcı bularak, açık artırmada satılan yeni bir araç için rekor kırdı.
İngiliz iPhone tasarımcısı Sir Jony Ive'ın eseri olan Ferrari Luce'nin satışı, Kaliforniya'daki RM Sotheby's'de düzenlenen etkinlikte otomobilin normal fiyatının 35 katından fazla bir fiyata alıcı buldu.
BBC'nin haberine göre, Luce, Mayıs ayında piyasaya sürüldüğünde tepkilerle karşılaştı. Bazı yorumcular, aracın markanın geleneksel tasarımlarından uzaklaştığını ve batarya ile çalışması ve beş koltuklu olması nedeniyle marka kimliğinin bir parçasını kaybettiğini söyledi.
Sotheby's, satıştan elde edilecek tüm gelirin Ferrari Vakfı'nın eğitim programlarına bağışlanacağını açıkladı.
Sotheby's, benzersiz bir kaplamaya ve özel yapım parçalara sahip olan bu özel Luce'nin alıcısının adını açıklamadı.
BBC, konuyla ilgili yorum almak için müzayede evi ve Ferrari ile iletişime geçti.
Luce'nin tanıtımı, son yılların en büyük yeni otomobil lansmanlarından biri olarak değerlendirildi.
Bu, Ferrari'nin Elon Musk'ın Tesla'sı ve Çinli otomobil üreticilerinin hakim olduğu elektrikli araç (EV) pazarına ilk girişiydi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Papa Leo , lüks markanın yeni aracını incelemek üzere davet edildi.
Ancak Luce'nin piyasaya sürülmesinden sonraki gün, otomobile yönelik tepkiler nedeniyle Ferrari'nin hisse senedi fiyatı düştü.
Otomobili eleştirenler arasında İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve eski Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı Luca Cordero di Montezemolo da vardı; Cordero di Montezemolo, otomobilin "bir efsanenin yok olmasına yol açma riski taşıdığını" söyledi.
Ferrari'nin baş tasarım sorumlusu Flavio Manzoni, Mayıs ayında verdiği bir röportajda, eleştirmenlerin inovasyon sürecinin bir parçası olduğunu ve insanların Luce'yi zamanla takdir edeceğine inandığını söylemişti.
Şirket Luce satışlarına ilişkin hedefini açıklamadı ancak Financial Times'ın bir haberine göre, Çin'den gelen güçlü talep sayesinde bu yılki hedefine ulaştı.
Sotheby's yaptığı açıklamada , açık artırmaya çıkarılan aracın Luce'nin ilk seri üretim otomobiline sahip olmak için "eşsiz bir fırsat" sunduğunu belirtti.
Bu otomobilin özel jantları, özel yapım frenleri ve beyaz bir boyası var.
Sotheby's'in açıklamasına göre, hayır amaçlı satış, "gelecek nesiller için yenilikçiliğin, sorumluluğun ve uzun vadeli vizyonun somut bir ifadesi" niteliğinde.
Ferrari'ler genellikle otomobil müzayedelerinde en yüksek fiyatlara alıcı buluyor.
Özel yapım bir Ferrari Daytona SP3 süper otomobil, 2025'te düzenlenen bir açık artırmada otomobil üreticisinin eğitim girişimleri için 26 milyon dolar topladı. O dönemde, yeni bir otomobil için ödenen en yüksek fiyat rekorunu kırmıştı.
Müzayedede ödenen en yüksek fiyat rekoru şu anda son derece nadir bulunan 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé'ye ait olup, bu araç 2022'de 142 milyon dolara satılmıştı.