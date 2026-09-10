486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller
10.09.2026 11:07
Son Güncelleme: 10.09.2026 11:28
Küresel çapta hızla artan Çin markaları Türkiye yollarında da yer alıyor.
Çin malı araçlar Türkiye yollarında bir süredir yer bulmaya başladı. Elektrikli ve içten yanmalı motora sahip modeller satış listelerinde öne çıkmaya başlarken bilinen markalar da yenilikler yapmaya çalışıyor.
Çinli birçok marka bilinirken bazıları trafikte nadir görülüyor. Chery, Omoda, Jaecoo, BYD gibi markaların bilinirliği artarken bazı Çinli markalar ise satış rakamlarında geride kaldığı için yollarda rastlanılmıyor.
İşte Türkiye'de satışta olan Çinli markaların araçları ve fiyatları:
Omoda7 Neo 2 milyon 890 bin lira
Omoda 5 Ultima 2 milyon 300 bin lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 390 bin lira
Jaecoo 7 Evolve 2 milyon 600 bin lira
Jaecoo 7 Evolve 4X4 2 milyon 910 bin lira
MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira
MG HS Hybrid+ Luxury 3 milyon 295 bin lira
MG HS Luxury 2 milyon 612 bin lira
MG7 Excellence 2 milyon 960 bin lira
MG7 Excellence Red Edition 3 milyon 95 bin lira
SWM G01 PRO 1 milyon 999 bin lira
Chery Tiggo 8 Prestige 2 milyon 920 bin lira
Chery Tiggo 7 Comfort 2 milyon 220 bin lira
Chery Tiggo 7 Prestige (4*2) 2 milyon 620 bin lira
Chery Tiggo 7 Prestige (4*4) 2 milyon 720 bin lira
NIEVE Q-EN Klimalı 538 bin 650 lira
NIEVE Q-EN Klimasız 486 bin lira
Forthing T5 EVO Premium 2 milyon 800 bin lira
Forthing T5 EVO Executive 3 milyon 200 bin lira
Forthing T5 EVO Sport Edition 3 milyon 500 bin lira
Forthing M4 U-TOUR Premium 2 milyon 850 bin lira
Forthing M4 U-TOUR Executive 3 milyon 250 bin lira
Ultrand T08 4x2 modeli 1 milyon 990 bin lira
Ultrand T08 4x4 modeli 3 milyon 250 bin lira