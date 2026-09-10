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486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller

10.09.2026 11:07

Son Güncelleme: 10.09.2026 11:28

Burak Taşçı

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Küresel çapta hızla artan Çin markaları Türkiye yollarında da yer alıyor.

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller
iStockPhoto

Çin malı araçlar Türkiye yollarında bir süredir yer bulmaya başladı. Elektrikli ve içten yanmalı motora sahip modeller satış listelerinde öne çıkmaya başlarken bilinen markalar da yenilikler yapmaya çalışıyor.

 

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 1
iStockPhoto

Çinli birçok marka bilinirken bazıları trafikte nadir görülüyor. Chery, Omoda, Jaecoo, BYD gibi markaların bilinirliği artarken bazı Çinli markalar ise satış rakamlarında geride kaldığı için yollarda rastlanılmıyor.

 

İşte Türkiye'de satışta olan Çinli markaların araçları ve fiyatları: 2
iStockPhoto

İşte Türkiye'de satışta olan Çinli markaların araçları ve fiyatları:

Omoda7 Neo 2 milyon 890 bin lira

 

Omoda 5 Ultima 2 milyon 300 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 3
iStockPhoto

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 390 bin lira

 

Jaecoo 7 Evolve 2 milyon 600 bin lira

 

Jaecoo 7 Evolve 4X4 2 milyon 910 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 4
iStockPhoto

MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı 2 milyon 299 bin lira

 

MG HS Hybrid+ Luxury 3 milyon 295 bin lira

 

MG HS Luxury 2 milyon 612 bin lira

 

MG7 Excellence 2 milyon 960 bin lira

 

MG7 Excellence Red Edition 3 milyon 95 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 5
iStockPhoto

SWM G01 PRO 1 milyon 999 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 6
iStockPhoto

BYD SEAL 390 kW AWD 4 milyon 77 bin lira

 

BYD SEALION 7 390kW AWD 4 milyon 190 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 7
iStockPhoto

Chery Tiggo 8 Prestige 2 milyon 920 bin lira

 

Chery Tiggo 7 Comfort 2 milyon 220 bin lira

 

Chery Tiggo 7 Prestige (4*2) 2 milyon 620 bin lira

 

Chery Tiggo 7 Prestige (4*4) 2 milyon 720 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 8
iStockPhoto

NIEVE Q-EN Klimalı 538 bin 650 lira

 

NIEVE Q-EN Klimasız 486 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 9
iStockPhoto

Forthing T5 EVO Premium 2 milyon 800 bin lira

 

Forthing T5 EVO Executive 3 milyon 200 bin lira

 

Forthing T5 EVO Sport Edition 3 milyon 500 bin lira

 

Forthing M4 U-TOUR Premium 2 milyon 850 bin lira

 

Forthing M4 U-TOUR Executive 3 milyon 250 bin lira

486 bin liradan başlıyor. Türkiye'de satılan en ucuz Çin malı otomobiller 10
Anadolu Ajansı

Ultrand T08 4x2 modeli 1 milyon 990 bin lira

 

Ultrand T08 4x4 modeli 3 milyon 250 bin lira