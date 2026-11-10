5 metre boyu olacak V8 motorlu yeni Alpina 300 kilometre hızı geçti

Alman otomotiv devi BMW, lüks segmentte kuralları yeniden yazmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce kurucu Bovensiepen ailesinden tamamen BMW bünyesine geçen efsanevi Alpina markası, yeni dönemin ilk meyvelerini vermeye başladı. Şirket, yüksek hızda maksimum konfor sunmayı amaçlayan yeni nesil modelleriyle, M departmanının sportif yapısına bambaşka bir alternatif getiriyor.

BMW'nin tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk Alpina modeli olan 7 Serisi tabanlı yeni lüks sedan, İtalya'daki meşhur Nardo test pistinde sınırlarını zorlarken görüntülendi. M serisi otomobiller kıvrak yol tutuşu ve pist performansı ile öne çıkarken, Alpina'nın odak noktası yüksek hızda stabilite ve konforlu uzun yolculuklar olarak belirleniyor. Nardo pistinin uzun düzlükleri, tam da bu felsefeyi test etmek için kusursuz bir ortam sağlıyor.

BMW Alpina'nın yöneticisi Oliver Viellechner'in de katıldığı test sürüşlerinde, kamuflajlı prototipin 300 km/s hızın üzerine hiç zorlanmadan çıktığı görülüyor. Üstelik bu akıl almaz hızlarda bile kabin içine neredeyse hiçbir rüzgâr, yol veya motor gürültüsü yansımıyor.

Araçta yüksek hızlarda sessizliği sağlamak amacıyla özel bir köpük katmanına sahip yeni nesil lastikler ve yüksek akışlı yepyeni bir egzoz sistemi kullanılıyor.

Geleneksel Alpina tasarım detayları da araçta kendini belli ediyor. Markanın imzası niteliğindeki 20 kollu jantlar, dörtlü oval egzoz çıkışları ve efsanevi koyu yeşil gövde rengi bu yeni modelde de yerini alıyor. Aracın gücü henüz resmî olarak açıklanmasa da, test sırasındaki dijital göstergelerde tam gaz yapılmadığı hâlde 372 kW (yaklaşık 499 beygir) rakamının görülmesi, toplam gücün 600 beygir civarında olacağına işaret ediyor. Viellechner, markanın felsefesini özetlerken sadece en yüksek hıza değil, o hızda giderken aracın ne kadar doğal, dengeli ve güven verici hissettirdiğine odaklandıklarını vurguluyor.