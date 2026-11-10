5 metre boyu olacak V8 motorlu yeni Alpina 300 kilometre hızı geçti
10.11.2026 16:11
BMW'nin tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk Alpina modeli, İtalya'daki test pistinde görüntülendi. V8 motorlu lüks sedan saate 300 km hızı aştı.
YÜKSEK HIZDA EŞSİZ SESSİZLİK VE KONFOR
Alman otomotiv devi BMW, lüks segmentte kuralları yeniden yazmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce kurucu Bovensiepen ailesinden tamamen BMW bünyesine geçen efsanevi Alpina markası, yeni dönemin ilk meyvelerini vermeye başladı. Şirket, yüksek hızda maksimum konfor sunmayı amaçlayan yeni nesil modelleriyle, M departmanının sportif yapısına bambaşka bir alternatif getiriyor.
BMW'nin tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk Alpina modeli olan 7 Serisi tabanlı yeni lüks sedan, İtalya'daki meşhur Nardo test pistinde sınırlarını zorlarken görüntülendi. M serisi otomobiller kıvrak yol tutuşu ve pist performansı ile öne çıkarken, Alpina'nın odak noktası yüksek hızda stabilite ve konforlu uzun yolculuklar olarak belirleniyor. Nardo pistinin uzun düzlükleri, tam da bu felsefeyi test etmek için kusursuz bir ortam sağlıyor.
BMW Alpina'nın yöneticisi Oliver Viellechner'in de katıldığı test sürüşlerinde, kamuflajlı prototipin 300 km/s hızın üzerine hiç zorlanmadan çıktığı görülüyor. Üstelik bu akıl almaz hızlarda bile kabin içine neredeyse hiçbir rüzgâr, yol veya motor gürültüsü yansımıyor.
Araçta yüksek hızlarda sessizliği sağlamak amacıyla özel bir köpük katmanına sahip yeni nesil lastikler ve yüksek akışlı yepyeni bir egzoz sistemi kullanılıyor.
Geleneksel Alpina tasarım detayları da araçta kendini belli ediyor. Markanın imzası niteliğindeki 20 kollu jantlar, dörtlü oval egzoz çıkışları ve efsanevi koyu yeşil gövde rengi bu yeni modelde de yerini alıyor. Aracın gücü henüz resmî olarak açıklanmasa da, test sırasındaki dijital göstergelerde tam gaz yapılmadığı hâlde 372 kW (yaklaşık 499 beygir) rakamının görülmesi, toplam gücün 600 beygir civarında olacağına işaret ediyor. Viellechner, markanın felsefesini özetlerken sadece en yüksek hıza değil, o hızda giderken aracın ne kadar doğal, dengeli ve güven verici hissettirdiğine odaklandıklarını vurguluyor.
SADECE BİR DONANIM PAKETİ DEĞİL, BAĞIMSIZ BİR MARKA
BMW yöneticileri, Alpina'yı sadece bir donanım veya tasarım paketi olmaktan çıkarıp, tek başına devleşen bir lüks markaya dönüştürmeyi amaçlıyor. Müşterilerin markanın sıradanlaşabileceği yönündeki endişelerini gidermek isteyen şirket, oldukça iddialı bir plan üzerinde çalışıyor.
Geçtiğimiz mayıs ayında Villa d'Este etkinliğinde sergilenen "Vision BMW Alpina" konseptinin sınırlı sayıda da olsa seri üretime geçirilmesi masadaki en güçlü seçenekler arasında yer alıyor.
Şirket içindeki kaynaklara göre, nihai karar henüz verilmese de bu projenin onaylanması, BMW M departmanı için zamanında M1 modelinin yarattığı o büyük sıçrama etkisini bu kez
Alpina için yaratacak. 5,2 metre uzunluğundaki bu V8 motorlu lüks 2+2 coupe modeli, Bentley Continental GT gibi sektörün en prestijli araçlarına doğrudan rakip olacak.
KURUCU AİLE KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR
Öte yandan, marka haklarını BMW'ye devreden kurucu Bovensiepen ailesi otomotiv dünyasından tamamen çekilmiş değil. Aile, kendi isimlerini taşıyan ve çok daha butik sayılarda üretilecek yeni bir otomobil serisi hazırlıyor. Geçmişte BMW fabrikalarındaki üretim bantlarına erişim gibi ayrıcalıklara sahip olan aile, artık bu imkânlardan yoksun şekilde tamamen bağımsız hareket ediyor.
Yakında piyasaya çıkacak olan 99 adetle sınırlı yeni Spider modeli gibi özel projelerle yollarına devam eden Bovensiepen ailesi, otomobil tutkunlarına sınırlı üretim özel seriler sunmayı sürdürecek.