5 milyon liralık araçlar 1,5 milyona satılıyor. Sosyal medyada büyük vurgun

Borcu olduğu için mallarına haciz konulan, araçlarına yakalama kararı çıkarılan kişiler 5 milyon liralık araçları 750-1 milyon liraya satıp araçtan kurtuluyor. Sonrasında ise galeri mantığıyla çalışan kişiler bu araçları 500-1 milyon lira daha üstüne koyup 1,5-2 milyon liradan satışa sunuyorlar. Böylece haciz işlemi uygulatan kişiler alacaklarını tahsil edemiyor.

Haciz ve yakalama kararı olan aracın sahibi de araç satıldıktan sonra çalıntı ihbarında bulunuyor ya da hiçbir işlem yapmayıp araç yakalanamadığı için mahkeme işlemleri sürüncemede kalıyor.