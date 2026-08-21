5 milyon liralık araçlar 1,5 milyona satılıyor. Sosyal medyada büyük vurgun
21.08.2026 10:01
Rayiç bedeli 5 milyon lira olan araçlar illegal yollarla 1,5 milyon liraya alıcı bulurken, hem alacaklılar mağdur ediliyor hem de aracı satın alanlar ağır hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Borç ve yükümlülüklerini ödemeyen kişilerin mal varlıklarına alacaklıları haklı olarak haciz ve icra işlemleri uyguluyor.
İcra daireleri aracılığıyla yapılan işlemlerde araçlara haczin yanında yakalama kararı da çıkarılıyor ve ilk polis kontrolünde araç için çıkarılan yakalama kararı sürücüye okunarak araca el konup yediemine çekiliyor.
Bundan sonraki süreçte araçlar icra daireleri tarafından ihaleye çıkarılıyor ve alacaklılar sırasına göre alacaklarını satılan aracın değerinden tahsil ediyor.
FACEBOOK GRUPLARINDA SATILIYOR
Hacizli, yakalamalı araçlar Facebook gruplarında pazarlanıyor. Herkesin görüp ulaşabildiği bilgilere rağmen, mal kaçırma, change araç işine gireceklere avantaj sağlanıyor. Yasa dışı olarak yapılan bu faaliyetlerde ilan koyan kişiler devlet otoritesinden çekinmeden satışlara devam ediyor.
BU ARAÇLARI ALANLAR NE YAPIYOR?
Örnekle ilerlemek gerekirse elinde sadece ruhsat olan kişiler hacizli, yakalamalı araçları alıyor. Ruhsattaki şase numarasını yasa dışı yollarla araca merdiven altı atölyelerde işletiyor. Böylece kanunsuz olarak hurda halde olan, kazaya karışıp onarımı mümkün olmayan aracın ruhsat evrakındaki bilgiler hacizli-yakalamalı araca işletildiğinden sorunsuz olarak kullanabiliyorlar.
YEDEK PARÇA OLARAK DA KULLANILIYOR
Bazı kişiler hacizli-yakalamalı araçları alıp sadece parçalarından yararlanabiliyor ve işi bittiğinde aracın şase numarası olan bölgelerini tahrip edip hurda demir parasına hurdacılara satıyor. Aracın tüm kaporta aksamı, motor aksamı, alt takımı, elektrik tesisatı, iç trimleri, koltukları vs... gibi her parçasını satabiliyorlar.
ŞASE NUMARASI BASIMI ANLAŞILIYOR
Uzman eksperler, bilirkişiler şase numarasını incelediğinde, eski numaranın yerinin kazındığı, sonrasında yeni numaranın amatörce işlendiğini tespit edebiliyor. Muayene istasyonlarında da uzman çalışanlar şase numarası karakterlerinden de durumu anlayabiliyor. Motor numarasına ise ülkemizde muayene istasyonlarında da önemsenmiyor ve "Motor numarası okunamadı" denilerek hafif kusurla muayeneden geçiyor. Motor numarası ve şase numarasının birbirini tutmadığı araçların trafikten men edilmesi ve sahipleri hakkında cezai işlem yapılması gerekiyor.
5 MİLYON LİRALIK ARAÇLAR 1,5 MİLYON LİRAYA SATILIYOR
Rayiç değeri 5 milyon lira olan araçlar, kanunsuzca işlem yapan kişiler tarafından 1,5 milyon liraya satılıyor.
ALACAKLILAR ZARAR GÖRÜYOR
Borcu olduğu için mallarına haciz konulan, araçlarına yakalama kararı çıkarılan kişiler 5 milyon liralık araçları 750-1 milyon liraya satıp araçtan kurtuluyor. Sonrasında ise galeri mantığıyla çalışan kişiler bu araçları 500-1 milyon lira daha üstüne koyup 1,5-2 milyon liradan satışa sunuyorlar. Böylece haciz işlemi uygulatan kişiler alacaklarını tahsil edemiyor.
Haciz ve yakalama kararı olan aracın sahibi de araç satıldıktan sonra çalıntı ihbarında bulunuyor ya da hiçbir işlem yapmayıp araç yakalanamadığı için mahkeme işlemleri sürüncemede kalıyor.
SAKIN ALMAYIN, İHBAR EDİN
Bu tarz işlerle uğraşan kişilerden her ne olursa olsun araç alınmaması gerekiyor. Suça ortak olunması nedeniyle aracı alan kişi de hapis cezasıyla karşılaşabiliyor. Sosyal medyada görülen ilanların da emniyet birimlerine ihbar edilmesi gerekiyor.