671 bin liraya sıfır Togg. Yeni Togg kampanyası duyuruldu

Filosunu Togg'la kurmak isteyenler için yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor. T10F V2, T10X V2, T10F V2 4More ve T10X V2 4More araçlar için 5 ve daha üzeri alımlarda aracın tamamına kredi veriliyor. Böylece 671 bin lira veren Togg sahibi oluyor.