870 bin lira fiyatla pazara girdi arazi aracı da var. 150 bin kilometre garantili
09.09.2026 07:57
Son Güncelleme: 09.09.2026 07:57
Çin'li Ultrand, T08 pick-up ve X5 kamyonet modelleriyle Türkiye pazarına girdi. Ultrand markası iki farklı modeliyle pazarda yer edinmeye çalışıyor. Firmanın kamyoneti ve pick-up modeli de var.
Çin merkezli ticari araç markası Ultrand, T08 pick-up ve X5 kamyonet modelleriyle Türkiye pazarına girdi. Aracın Türkiye distribütörlüğünü Uzakdoğu Ticari Araçlar A.Ş. üstlendi. Satış, servis, yedek parça ve garanti süreçleri de Türkiye’de bu şirket tarafından yürütülecek.
4X4 MODELLERİ DE VAR
Küçük esnafın kısa mesafeli bin 200 kiloya kadar yüklerini taşımak için tasarlanan tek kabinli Ultrand X5'in dışında 4X4 özelliğine sahip Ultrand T08 de satışa sunuldu.
FİYATLARI 1 MİLYON LİRANIN ALTINDA
Ultrand X5 870 bin lira fiyattan satışa sunuldu. Ultrand T08 4x2 modeli 1 milyon 990 bin lira, T08'in yine 4x2 modelinin farklı bir donanımı 2 milyon 150 bin liraya, 4x4 modeli ise 3 milyon 250 bin liradan satılıyor.
4 YIL 150 BİN KİLOMETRE GARANTİLİ
Araçlar 4 yıl, 150 bin kilometre (hangisi önce dolarsa) boyunca garantili olarak kullanılabilecek. Araçların garantisinin devamı için yetkili servislerde bakımının yapılması gerekiyor.
160 BEYGİR GÜCÜNDE
2.3 litre turbo dizel motora sahip olan Ultrand T08 420Nm tork üretiyor. ZF 8 ileri otomatik şanzımanı bulunan aracın 18 inç alaşım jantları bulunuyor.
ÜST SEGMENT İÇ TASARIM
Aracın iç tasarımına bakıldığında 15.6 inç dokunmatik multimedya ekran, kablosuz Apple CarPlay, araç fonksiyonlarının yönetilmesi gibi işlevler sağlıyor. Kablosuz şarj imkanı sunan araçta siyah ve taba olmak üzere çift renkli iç döşeme bulunuyor. Bin 100 kilogram taşıma kapasitesiyle, 3 bin kilograma varan frenli çekme kapasitesi bulunan araçla farklı boyutlardaki yükleri taşıyabiliyor.
870 BİN LİRALIK MODEL BENZİNLİ
870 bin liradan satılan tek kabinli Ultrand X5 modeli ise 1.3 litre benzinli motora sahip durumda. 85 beygir güç üreten motor 113 Nm torka ulaşıyor. Bin 200 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi olan araç 5 ileri manuel şanzımanla gücünü aktarıyor. 2850 milimetre kasa uzunluğu, 1570 milimetre genişliği olan araca 5 metreküplük yük kapasitesi bulunuyor. Klima, çift hava yastığı, elektrikli cam, ön ve arka led farlar, sis farı gibi temel özellikler bulunuyor.