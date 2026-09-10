ABD hükümetinden otomobil devine ulusal güvenlik uyarısı
10.09.2026 11:28
ABD Ulaştırma Bakanı, Ford'u Çinli ortaklarından uzaklaşmaya çağırdı ve otomobil üreticisinin izlediği yönden derin bir endişe duyduğunu belirtti.
ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Ford Motor Company'yi Çinli üretim ve teknoloji ortaklarına olan bağımlılığını azaltmaya ve bunun yerine Amerikalı işçilere ve yerli üretime öncelik vermeye çağırdı.
ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ve 3 Eylül 2026 tarihli bir mektupta, Ford CEO'su Jim Farley'e hitaben, hükümetin "Ford'un son dönemdeki eylemlerinin yabancı düşmanımız Çin'e olan bağımlılığını artırması" şeklinde tanımladığı gerekçeyle otomobil üreticisini Çin'den çekilmeye çağırdı.
Açıklamada, Ford'un geleceğini Çin devlet destekli işletmelerle iç içe geçirmesi konusunda duyulan derin endişeler dile getirilirken, Farley'nin bu yılın başlarında ABD topraklarında Çin ortak girişimlerini kolaylaştırmak için kamuoyuna sunduğu çerçeve eleştirildi.
Çinli otomotiv markalarının ABD'de önemli bir satış varlığı bulunmuyor; bunun nedenlerinden biri yüksek ithalat vergileri, diğeri ise yürürlüğe girecek bağlantılı araç kuralları. ABD, Çin dışında satış hacmi bakımından en büyük yeni araç pazarı konumunda.
"RAKİPLERE OLAN BAĞIMLILIĞINIZ GÜVENİMİZİ SARSIYOR"
Yazdığı mektupta, "Bir şirket kasıtlı olarak stratejik rakiplerine olan operasyonel bağımlılığını derinleştirmeyi seçtiğinde, Amerikan halkının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu güvenilir ortak rolünü yerine getirmekte başarısız olur." diye belirten Duffy, “Ford gibi ikonik Amerikan şirketlerinden de rakiplerinden daha fazla yenilik yapmaları bekleniyor. Bu amaçla, teknolojik öz yeterliliğe giden net yollar çizmeleri gerekiyor.” diye de ekledi.
Ayrıca Duffy,"Ford, kısa vadeli anlaşmalar veya şüpheli yabancı ittifaklar yerine, Amerika Birleşik Devletleri otomotiv ekosisteminin uzun vadeli dayanıklılığını ve teknolojik egemenliğini önceliklendiren bir kurumsal vatandaşlık düzeyi sergilemelidir." diye yazdı mektubunda.
Şimdilik, otomobil üreticisinin uyarıları dikkate almaması durumunda Ford için herhangi bir sonuç veya yaptırım uygulanacağı belirtilmedi.
ABD HÜKÜMETİNİ RAHATSIZ EDEN İŞ BİRLİKLERİ
Mektupta, Ford'un Çinli Geely ile ortak girişimine itiraz edildi. Bu ortak girişim kapsamında, daha önce Avustralya için Ford Mondeo liftback ve station wagon ile Ford Escape SUV'nin üretildiği İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikada 2028 yılında araç üretimine başlanması planlanıyor.
Aynı paragrafta, Ford'un BYD ile hibrit araç bileşenleri konusunda devam eden görüşmelerinin devlet destekli yabancı teknolojinin Ford'un temel tedarik zincirlerine daha fazla entegre olmasına yol açabileceği belirtildi.
Mektup ayrıca, küresel batarya pazarında Çinli rakibi BYD ve Güney Koreli LG Energy Solution'ın önünde en büyük paya sahip olan Çin'in önde gelen yüksek voltajlı batarya üreticisi CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) ile Ford'un yaptığı iş birliğini de hedef aldı.
CATL, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu söylediği şirketler listesinde yer alıyor, ancak bu genel bir yasak anlamına gelmiyor. CATL bataryaları Tesla, Deepal, Zeekr, Volvo, BMW ve Mazda gibi markaların elektrikli araçlarında kullanılıyor.
"ÇİNLİ MARKALARI PİYASADAN DIŞLAYAMAYIZ"
Ford, ABD'de lityum-demir fosfat (LFP) piller üretiyor, ancak Ulaştırma Bakanlığı, bunu yapmak için CATL'den lisanslı teknik bilginin kullanılmasının Amerikan ulusal ve ekonomik güvenliği ile tedarik zinciri bağımsızlığı politikalarının ruhuna aykırı olduğunu belirtti.
Mektupta ayrıca Ford'un, Çin'de üretilen Nautilus gibi Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılına kadar geciktirmesi de eleştirildi.
Ford'un 12 Ağustos 2026'da ABD pazarı için Çin'den araç ithalatını aşamalı olarak durduracağını belirten bir açıklama yayınlaması, ABD hükümetinin Lincoln'e yönelik eleştirilerine engel olamadı.
Jim Farley, Ford'un ve daha geniş anlamda ABD otomotiv sektörünün Çinli otomobil üreticileriyle doğrudan rekabet etmesi gerektiği konusunda sesini yükseltmiş ve Çin markalarının pazardan sonsuza dek dışlanamayacağını ifade etti.