ABD hükümetinden otomobil devine ulusal güvenlik uyarısı

ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Ford Motor Company'yi Çinli üretim ve teknoloji ortaklarına olan bağımlılığını azaltmaya ve bunun yerine Amerikalı işçilere ve yerli üretime öncelik vermeye çağırdı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ve 3 Eylül 2026 tarihli bir mektupta, Ford CEO'su Jim Farley'e hitaben, hükümetin "Ford'un son dönemdeki eylemlerinin yabancı düşmanımız Çin'e olan bağımlılığını artırması" şeklinde tanımladığı gerekçeyle otomobil üreticisini Çin'den çekilmeye çağırdı.

Açıklamada, Ford'un geleceğini Çin devlet destekli işletmelerle iç içe geçirmesi konusunda duyulan derin endişeler dile getirilirken, Farley'nin bu yılın başlarında ABD topraklarında Çin ortak girişimlerini kolaylaştırmak için kamuoyuna sunduğu çerçeve eleştirildi.

Çinli otomotiv markalarının ABD'de önemli bir satış varlığı bulunmuyor; bunun nedenlerinden biri yüksek ithalat vergileri, diğeri ise yürürlüğe girecek bağlantılı araç kuralları. ABD, Çin dışında satış hacmi bakımından en büyük yeni araç pazarı konumunda.