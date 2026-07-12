Almanya'nın otomotiv krizi genç mühendisleri işsiz bıraktı

Sınır ötesi teknoloji ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya çapında tanınan, gücünü ise ihracattan alan Alman otomotiv sektörü, bugüne kadar İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde görülen sert düşüşten kaçınmayı başardı.

Buna karşılık BYD ve Xpeng gibi Çinli otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomotiv pazarında Alman üreticilerin satışlarından pay kapmaya başladı. Bu da, Almanya'daki üretim tesislerinde sancılı kemer sıkma süreçlerine yol açıyor.

Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) ulaştırma ekonomisti Thomas Puls, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "On yıl önce yılda yaklaşık 6 milyon araç üretiyorduk, şimdiyse 4 ila 4,2 milyon seviyesinde dengelendik" dedi.

Puls, "Bu oran diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında iyi görünüyor, fakat artık altın çağın geri gelmeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Mevcut dönemin zorluklarını yansıtan bir gelişme olarak, Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in 100 bin civarında istihdam kesintisine gitmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine işçiler, perşembe günü ülke genelindeki fabrikalarda protesto gösterileri düzenledi.