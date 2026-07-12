Almanya'nın otomotiv krizi genç mühendisleri işsiz bıraktı
12.07.2026 12:46
Almanya'da derinleşen otomotiv krizi ve Çin rekabeti, eskiden kapışılan yazılım ve elektrik mühendislerini işsizlik dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.
Alman yazılım mühendisi Max Peil, bir yıldır iş aramasına, büyük otomotiv tedarikçilerinde staj deneyimi olmasına ve yaklaşık 50 yere başvuru göndermesine rağmen hala iş arayışını sürdürüyor.
Otonom ve akıllı sürüş sistemlerinin kritik parçası olan bilgisayarlı görü alanında eğitim alan Peil, geçmiş yıllarda Almanya'nın sanayi devlerinden birinde kolaylıkla işe girmeyi bekleyebilirdi.
Ancak Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yıllardır süren durgun büyüme ve her geçen gün kızışan Çin rekabeti, şimdilerde Peil gibi genç mühendisleri olumsuz etkiliyor.
Frankfurt kentinde AFP'ye açıklama yapan 30 yaşındaki Peil, "Genellikle doğrudan ret yanıtı alıyorsunuz" dedi.
Peil, "Sadece tek bir mülakata girebildim. Arkadaşlarımda da durum aynı, bir tanesi 60'tan fazla başvuru gönderdi" ifadelerini kullandı.
Sınır ötesi teknoloji ve yenilikçi tasarımlarıyla dünya çapında tanınan, gücünü ise ihracattan alan Alman otomotiv sektörü, bugüne kadar İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde görülen sert düşüşten kaçınmayı başardı.
Buna karşılık BYD ve Xpeng gibi Çinli otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomotiv pazarında Alman üreticilerin satışlarından pay kapmaya başladı. Bu da, Almanya'daki üretim tesislerinde sancılı kemer sıkma süreçlerine yol açıyor.
Köln'deki Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) ulaştırma ekonomisti Thomas Puls, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "On yıl önce yılda yaklaşık 6 milyon araç üretiyorduk, şimdiyse 4 ila 4,2 milyon seviyesinde dengelendik" dedi.
Puls, "Bu oran diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında iyi görünüyor, fakat artık altın çağın geri gelmeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Mevcut dönemin zorluklarını yansıtan bir gelişme olarak, Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in 100 bin civarında istihdam kesintisine gitmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine işçiler, perşembe günü ülke genelindeki fabrikalarda protesto gösterileri düzenledi.
Federal İstihdam Ajansı (FEA) verilerine göre, Almanya'da genel istihdam yüzde 1'in biraz üzerinde artış kaydederken, otomotiv sektöründeki toplam istihdam 2025 yılına kadarki beş yıllık süreçte yüzde 8 azaldı.
Alman sanayisi bir bütün olarak, bazı uzmanların "Çin Şoku 2.0" diye adlandırdığı süreçle mücadele ediyor. Bu süreçte Çinli firmalar düşük değerli üretimden sıyrılarak daha yüksek teknolojiye sahip ürünleri genellikle daha düşük fiyatlarla üretmeye yöneliyor.
Bu durum, Alman şirketlerini bir zamanlar pazar payı açısından güvenli görülen ihracat pazarlarının dışına itiyor.
Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın toplam ihracatı geçen yıl 1,56 trilyon euro (1,78 trilyon dolar) seviyesinde gerçekleşerek 2022 yılındaki zirve noktasından yaklaşık yüzde 2 geriledi.
Aynı dönemde Çin'e yapılan ihracat ise neredeyse dörtte bir oranında düşerek 81,3 milyar euroya geriledi.
Geçen yıl lastik üreticisi ve sanayi tedarikçisi Continental bünyesinde, şirket otomotiv birimini ayırmadan önce stajını tamamlayan Peil için kriz, işe alınmayacağının netleşmesi anlamına geliyordu.
Peil, "İşe başladığımda bile işin şu veya bu bölümünün yeniden yapılandırıldığını görebiliyordunuz ve bu durumu haberlerde her zaman okuyordunuz" dedi.
Ayrıca Peil, deneyimli meslektaşlarının işten ayrıldığını gördüğünde bu pozisyona kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu anladığını belirtti.
Almanya'nın önde gelen mühendislik okullarından birinde 20 yıldır kariyer servisi yöneticiliği yapan Anja Robert de AFP'ye yaptığı açıklamada, en başarılı öğrencilerin bile artık bir süre iş aramak zorunda kaldığını ifade etti.
RWTH Aachen Üniversitesi Kariyer Servisi Şefi Robert, "Bize gelip '30 başvuru yazdım ama neredeyse hiç geri dönüş alamadım, sorun nedir?' diyenler var" şeklinde konuştu.
Robert ayrıca, "Artık sadece BMW'ye başvurup doğrudan işe girdiğiniz o dönem geride kaldı" değerlendirmesini yaptı.
FEA verilerine göre, nitelikli mühendisler arasındaki işsizlik oranı geçen yıl yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Bu oran, 2022 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir artışa işaret ediyor.
Elektrik mühendisi Luca Linhsen ise daha şanslı olan kesimde yer alıyor. Linhsen, bu ay Hamburg'da yazılım danışmanı olarak işe başladı.
Ancak Linhsen de aylarca süren ve kendisi için oldukça yıpratıcı geçen bir iş arama sürecine katlanmak zorunda kaldığını belirtti.
Linhsen, "Mühendisler olarak eğitimimize başlarken, daha okulu bitirmeden pratik olarak bir işimizin hazır olacağı algısına sahiptik" dedi.
Genç mühendis, sözlerini şöyle tamamladı:
"Mühendislik okumak istiyorsanız bunu teknolojiye olan tutkunuz yüzünden yapın. Para ya da iş güvencesi için yapmayın."