Araç alacaklar dikkat. Plakalarda kritik eşik, sadece 5 harf kaldı

Sıfır otomobil alınırken eğer özel plaka talebi yoksa sırada hangi plaka varsa otomatik ataması gerçekleşiyor. İkinci el alınıp farklı şehre ait plaka kodunu ikamet edilen şehre çevirmek istenirse de plaka değiştiriliyor. Örnek vermek gerekirse 55 plaka koduna sahip ikinci el araç alınırken alıcı kişinin ikamet adresi İstanbul'sa notere satış anında plaka değişikliği talep ettiğini söylemesi yeterli oluyor ve 55 kodlu plaka iptal edilip 34 kodlu yeni plaka tahsis ediliyor.

Bunun dışında plakasının ikisi kaybolmuş, çalınmış olan kişiler de başvuru yaparak ikamet adresine kayıtlı olan ilin plakasını alabiliyor.

Aynı şehre ait plakalı araç ikinci el olarak alınmışsa yeni plaka talep edilemiyor. Örnek olarak, 34 XXX 001 plakalı bir aracı İstanbul ikametli birisi almak isterse plaka değişikliği talebinde bulunamıyor. Ancak özel plaka tahsis ettirmişse bu plaka değişebiliyor.