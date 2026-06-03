Araç sahipleri dikkat, kontak çevirmeden önce kontrol edin. Fiyat farkı yüzde 500 oldu

Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55 bin 262 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 210 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 698 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 950 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 134 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 689 lira oldu.