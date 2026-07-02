Araç sahipleri dikkat. Yüzde 4 arttı, 394 bin liraya yükseldi

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 160 bin 593 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 26 bin 766 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 156 bin 48 lira, en düşük 26 bin 8 lira, İzmir'de en yüksek 151 bin 503 lira, en düşük de 25 bin 250 lira olarak belirlendi.