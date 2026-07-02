Araç sahipleri dikkat. Yüzde 4 arttı, 394 bin liraya yükseldi
02.07.2026 10:56
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Temmuz 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı.
SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 18 bin 789 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 367 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 395 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 772 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 129 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 863 lira oldu.
TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 160 bin 593 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 26 bin 766 lira oldu.
Ankara'da bu tutar en yüksek 156 bin 48 lira, en düşük 26 bin 8 lira, İzmir'de en yüksek 151 bin 503 lira, en düşük de 25 bin 250 lira olarak belirlendi.
OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 394 bin 539 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 65 bin 757 lira oldu.
CEZA KESİLİP VE TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR
2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.
HER AY İÇİN EK YÜZDE 5 ÖDEME ÇIKIYOR
Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.