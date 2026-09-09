Aston Martin trafiğe uygun ilk motosikletini üretiyor. Sınırlı sayıda olacak

AMB 002 Roadster, İngiltere'nin sırasıyla lüks araba ve motor markaları olan Aston Martin ve Brough Superior ortaklığındaki trafiğe çıkmaya uygun ilk motosiklet olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. İki şirket daha önce de birlikte sadece pist kullanımı için tasarlanmış AMB 001 ve AMB 001 Pro modellerini üretmişti. Bu yeni motosiklet ise tescil ettirilebilecek, sigortalanabilecek ve halka açık yollarda kullanıma açılabilecek ilk model olma özelliğini taşıyor.

Aston Martin'in baş kreatif direktörü Marek Reichman, pist odaklı ikilinin ortaklığın neler yapabileceğini gösterdikten sonra, yola çımaya uygun bir motosiklet üretmenin uzun vadeli bir hedef olduğunu bildirdi. AMB 002 Roadster, bu fikrin halka açık yollara uyarlanmış hali olarak öne çıkıyor.

Üretim 300 motosikletle sınırlandırılmış olup, her biri seri üretim yerine el işçiliğiyle üretiliyor. Aston Martin, ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesini bekliyor, bu nedenle alıcıların yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor.

Brough Superior'ın başkanı Thierry Henriette, motosikletin hem tasarımı hem de sürüş deneyimi açısından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti. Aston Martin'in marka çeşitlendirmesinden sorumlu Stefano Saporetti ise projeyi, güçlü ve lüks bir ortaklığın eseri olarak nitelendirdi.