Aston Martin trafiğe uygun ilk motosikletini üretiyor. Sınırlı sayıda olacak
09.09.2026 16:59
Son Güncelleme: 09.09.2026 16:59
300 adet olarak sınırlı sayıda üretilen AMB 002 Roadster, Aston Martin'in tasarım ve mühendisliğini yasal olarak trafiğe çıkabilen bir süper motosiklete taşıyor.
AMB 002 Roadster, İngiltere'nin sırasıyla lüks araba ve motor markaları olan Aston Martin ve Brough Superior ortaklığındaki trafiğe çıkmaya uygun ilk motosiklet olarak piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. İki şirket daha önce de birlikte sadece pist kullanımı için tasarlanmış AMB 001 ve AMB 001 Pro modellerini üretmişti. Bu yeni motosiklet ise tescil ettirilebilecek, sigortalanabilecek ve halka açık yollarda kullanıma açılabilecek ilk model olma özelliğini taşıyor.
Aston Martin'in baş kreatif direktörü Marek Reichman, pist odaklı ikilinin ortaklığın neler yapabileceğini gösterdikten sonra, yola çımaya uygun bir motosiklet üretmenin uzun vadeli bir hedef olduğunu bildirdi. AMB 002 Roadster, bu fikrin halka açık yollara uyarlanmış hali olarak öne çıkıyor.
Üretim 300 motosikletle sınırlandırılmış olup, her biri seri üretim yerine el işçiliğiyle üretiliyor. Aston Martin, ilk müşteri teslimatlarının 2027 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesini bekliyor, bu nedenle alıcıların yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor.
Brough Superior'ın başkanı Thierry Henriette, motosikletin hem tasarımı hem de sürüş deneyimi açısından gerçekten eşsiz olduğunu ifade etti. Aston Martin'in marka çeşitlendirmesinden sorumlu Stefano Saporetti ise projeyi, güçlü ve lüks bir ortaklığın eseri olarak nitelendirdi.
PERFORMANS, MOTOR VE TASARIM ÖZELLİKLERİ
Bu motorun tasarım detayları, Aston Martin'in otomobil serisinden gözle görülür şekilde esinlenmiş olup, Vanquish , Valkyrie ve Valhalla'yı anımsatan yüzey desenlerine sahip.
Aracın tamamı sadece yaklaşık olarak 190 kg ağırlığında ve Aston Martin'in ilk günden itibaren temel mühendislik hedefi olduğunu söylediği 50:50 ağırlık dağılımına sahip. AMB 002 Roadster'da hiçbir parça önceki modellerden alınmış değil. Şasi, motor ve yürüyen aksam, özellikle yol kullanımı için sıfırdan tasarlandı.
Şasi, yaklaşık 4,99 kg ağırlığında titanyum bir çerçeveden oluşuyor; bu, kapalı bir pistten ziyade gerçek dünya yollarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir bisiklet için alışılmadık derecede hafif bir yapı. Ön tarafta, AMB 002, geleneksel teleskopik çatal yerine çift salıncaklı Fior çatal sistemi kullanıyor; bu sistem, genellikle showroom bisikletlerinden ziyade deneysel yarış makinelerinde daha sık görülüyor.
Aston Martin, bu motosikleti pistte tur zamanları elde etmekten ziyade yolda keyif almak için tasarlanmış bir model olarak sunuyor ve bu da onu AMB 001 Pro'dan ayırıyor. Siparişler alınmaya başlandı ve 300 adetlik üretim serisinin, Formula 1 Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'nun geliştirilmesine yardımcı olduğu Valiant hiper otomobil gibi sınırlı sayıda üretilen araçların peşinde olan aynı koleksiyoncu kitlesine ulaşması bekleniyor.