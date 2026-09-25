Audi A6 e-tron sınırlarını zorladı: Tek şarjla 1.338 kilometre yol aldı
25.09.2026 18:53
Son Güncelleme: 25.09.2026 19:03
Resmi olarak 777 kilometre menzil sunan Audi A6 Sportback, Polonya’da gerçekleştirilen özel sürüşte şarj edilmeden 1.338 kilometre giderek rekor kırdı.
Elektrikli otomobillerin katalog menzillerine ulaşmak için uygun koşullar ve doğru sürüş teknikleri oldukça önemli. İşte bu kullanıma örnek olarak resmi menzil rakamlarının ne kadar aşılabileceğini gösteren yeni bir rekor geldi. Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk, Audi A6 Sportback e-tron performance ile tek batarya dolumunda 1.338 kilometre yol katetti.
Polonya’nın güneyinden başlayan yolculuk, ülkenin kuzeyindeki Baltık Denizi kıyılarına kadar uzandı. Otomobil yol boyunca herhangi bir şarj istasyonuna bağlanmadı ve bataryadaki enerji 45 saati aşan sürüşün ardından tamamen tükendi.
Elde edilen sonuçla, Lucid Air Grand Touring’in 2025 yılında ulaştığı 1.205 kilometrelik rekoru yaklaşık 133 kilometre geliştirildi.
Yolculuk kapalı bir test pistinde değil, trafiğe açık normal trafikli yollarda gerçekleştirildi.
Sürüş boyunca ortalama hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece ölçülürken sabahın erken saatlerinde sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Elektrikli otomobillerin verimliliğini olumsuz etkileyebilen düşük sıcaklıklara rağmen tüketim son derece düşük tutuldu.
Audi A6 Sportback e-tron performance için açıklanan resmi enerji tüketimi donanıma bağlı olarak 13,6 ile 15,8 kWh/100 km arasında değişiyor. Rekor sürüşünde ise otomobil yalnızca 7,09 kWh/100 km tüketti.
TÜKETİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÖNERİLER
Marczyk deneme boyunca ani hızlanmalardan kaçındı, önündeki trafiği mümkün olduğunca erken okuyarak fren kullanımını azalttı ve yavaşlama sırasında enerji geri kazanım sisteminden yararlandı.
Rekoru kıran A6 Sportback e-tron performance, kullanılabilir kapasitesi 94,9 kWh olan bir bataryaya sahip.
Arka aksa yerleştirilen elektrik motoru 367 HP güç ve 565 Nm tork üretiyor. Audi’nin elektrikli liftback modeli 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşırken azami hızı elektronik olarak 210 km/s ile sınırlandırılıyor.
Modelin normal koşullardaki WLTP menzili 777 kilometreye kadar çıkıyor. Rekor denemesinde ulaşılan 1.338 kilometrelik mesafe, bu değerin yaklaşık yüzde 72 oranında aşılması anlamına geliyor.
Rekor verimliliğinde yalnızca sürüş tekniği değil, otomobilin 0,21’lik hava sürtünme katsayısı, özellikle sabit hızda tüketimin düşük tutulmasında etkili oldu. Audi, bu değerle modelin bugüne kadar üretilen en aerodinamik seri üretim Audi olduğunu belirtiyor.
PPE platformu üzerine geliştirilen otomobilde 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor. Rejeneratif fren sistemi 220 kW’a kadar enerji geri kazanabiliyor ve Audi’ye göre günlük sürüşteki yavaşlama işlemlerinin yaklaşık yüzde 95’i mekanik frenlere gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor.
PİLOTUN İKİNCİ GUİNNESS REKORU
Miko Marczyk’in verimlilik alanındaki tek rekoru elektrikli otomobille sınırlı değil. Polonyalı ralli pilotu 2025 yılında Skoda Superb ile tek depo yakıtla 2.831 kilometre yol almıştı. Bu denemede ortalama yakıt tüketimi 2,6 litre/100 km olarak kaydedilmişti.
Marczyk böylece hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli bir otomobille uzun mesafe verimlilik rekoruna sahip oldu.
REKOR KIRAN MODELİN TÜRKİYE FİYATI
Yeni Audi A6 e-Tron Türkiye'de Avant ve Sportback versiyonlarıyla satışta. Rekor kıran model A6 Sportback e-tron performance 9 milyon 460 bin TL'den satılıyor. Diğer modeller ise 8 milyon 300 bin TL ila 10 milyon TL arasıdna değişen fiyatlarla listede yer alıyor.