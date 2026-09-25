Audi A6 e-tron sınırlarını zorladı: Tek şarjla 1.338 kilometre yol aldı

Elektrikli otomobillerin katalog menzillerine ulaşmak için uygun koşullar ve doğru sürüş teknikleri oldukça önemli. İşte bu kullanıma örnek olarak resmi menzil rakamlarının ne kadar aşılabileceğini gösteren yeni bir rekor geldi. Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk, Audi A6 Sportback e-tron performance ile tek batarya dolumunda 1.338 kilometre yol katetti.

Polonya’nın güneyinden başlayan yolculuk, ülkenin kuzeyindeki Baltık Denizi kıyılarına kadar uzandı. Otomobil yol boyunca herhangi bir şarj istasyonuna bağlanmadı ve bataryadaki enerji 45 saati aşan sürüşün ardından tamamen tükendi.



Elde edilen sonuçla, Lucid Air Grand Touring’in 2025 yılında ulaştığı 1.205 kilometrelik rekoru yaklaşık 133 kilometre geliştirildi.